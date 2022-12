Hai capito chi è Marta Flavi? Nuovo compagno al tradimento di Maurizio Costanzo

Marta Flavi è nata a Roma il 9 aprile 1951, era un’Ariete. Attualmente ha 71 anni. Nel 1989 Marta Flavi si è sposata con Maurizio Costanzo, ma si sono separati nel 1990 e hanno divorziato definitivamente nel 1994. Dalla loro relazione non sono nati figli. Attualmente, Marta Flavi ha da tempo una relazione con un uomo che si dice essere un noto notaio di nome Pierluigi.

Biografia

All’inizio degli anni Novanta, Marta Flavi era nota per aver condotto la trasmissione pomeridiana Agenzia matrimoniale su Canale 5. È la sorella di Umberto Fiorentino, chitarrista jazz noto per i suoi brani da solista e per la sua precedente collaborazione con i Lingomania. Dopo una lunga pausa dalla televisione, ha partecipato come concorrente alla diciassettesima stagione del talent show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Purtroppo è stata eliminata alla seconda puntata.

Il 9 aprile 1951 nasce a Roma da una famiglia ebrea Marta Caterina Fiorentino, che in seguito utilizzerà lo pseudonimo di Marta Flavi. Inizia la sua carriera in televisione apparendo sull’emittente radiofonica Quinta Rete e come annunciatrice nel programma L’ora dei ragazzi, rivolto ai giovani telespettatori. In seguito, viene scoperta dalla Rai, dove conduce diversi programmi per ragazzi. Per la prima rete Rai la si vede dal 1981 al 1983 in Tutti per Uno e nella stagione 1985-1986 fa parte della squadra di Linea verde. Nella seconda metà degli anni Ottanta ha partecipato ad alcune produzioni di Rai 2, come Arcobaleno, Improvvisando e Il piacere dell’estate.

Nel 1989, Marta Flavi passa a Mediaset e inizia a presentare il programma per cui è più famosa, Agenzia Matrimoniale. Questo programma ottenne un grande successo e portò a due ulteriori trasmissioni – Ti Amo… Parliamone e Cerco e Offro – entrambi presentati da Flavi. All’epoca, i single interessati a trovare la loro dolce metà si incontravano nel suo salotto. Purtroppo gli ascolti iniziarono a calare e il programma fu spostato su Rete 4, con il risultato di essere tolto dal palinsesto. Poco dopo, Flavi concluse il suo rapporto con Mediaset e passò a Rai 3, dove condusse un programma di attualità, Alle Cinque della Sera, tra il 1995 e il 1996.

Dopo essere stata assente dalla scena televisiva per un po’ di tempo, Marta Flavi è ricomparsa su Radio 2 e poi, nella stagione 2009-2010, ha condotto una puntata della trasmissione Unomattina Weekend. Da allora, le sue apparizioni televisive sono avvenute solo a intermittenza. Questo ha reso particolarmente attesa la sua partecipazione al programma di Rai 1 “Ballando con le stelle”. Non ci resta che aspettare ottobre per poterla vedere in pista.

Oltre al programma televisivo Agenzia matrimoniale, Marta Flavi è notoriamente legata a Maurizio Costanzo. È stata sposata con il giornalista per un breve periodo prima della loro separazione nel 1993, seguita da un divorzio nel 1994. Flavi ha spesso insinuato che Costanzo le sia stato infedele con Maria De Filippi, causandole molto dolore. Il suo dolore più grande è quello di non aver potuto avere figli. Si dice che Flavi abbia una relazione con un noto notaio, Pierluigi, da diverso tempo. I suoi fan possono dare un’occhiata alla sua vita sulla sua pagina Instagram.