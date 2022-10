Hai capito chi è Mattia Patané? Età, fidanzata e vita privata dell’allievo del Collegio 7

Mattia Patanè è uno studente della settima edizione di The College 7. Dovrà fare i conti con la sua presunzione e il suo grande ego, ma cos’altro sappiamo di lui?

Mattia Patanè: chi è?

Mattia Patanè è un ragazzo di sedici anni della provincia di Catania. Ha una forte personalità ed è molto sicuro di sé. Da bambino era un po’ cicciottello, ma ora si dedica al cibo. È una vera e propria passione per lui: recensisce ristoranti, cerca nuovi posti per provare cibi che non ha mai assaggiato prima. Si sente un adolescente al di sopra di tutti gli altri e va molto bene a scuola, partecipando a molti gruppi di studio. Campione di scacchi e membro della squadra di dibattito della sua scuola, Mattia si considera un poeta e un filosofo. Sua madre lo definisce presuntuoso perché dice che tutti gli altri sono ignoranti rispetto a lui. Riuscirà a controllare il suo ego smisurato?

Mattia Patanè è un allievo de Il Collegio 7

L’ultima edizione di The College 7 inizia martedì 18 ottobre 2022. La data di inizio è stata spostata dal 27 settembre e i produttori sono sicuri che saranno all’altezza delle aspettative. Sono stati scelti venti bambini: undici maschi e nove femmine. Dovranno riuscire a conseguire il diploma di scuola media, studiare e rispettare le regole. Saranno seguiti da insegnanti e controllati da sorveglianti. I loro nomi sono Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi (dal Collegio 7 originale), Davide Di Franco (anche lui dal Collegio 7), Mattia Camorani (dalle precedenti stagioni del Collegio 7), Alessandro Bosatelli (il nuovo arrivato). Saranno immersi in una nuova ambientazione: 1958. È un anno di grandi cambiamenti per il Paese.