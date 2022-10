Hai capito chi è Alessandro Orlando? Età, fidanzata e vita privata dell’allievo del Collegio 7

Alessandro orlando: chi è?

Alessandro Orlando è un ragazzo di diciassette anni di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Ha i capelli rossi, un carattere chiacchierone e ama lo sport, avendo praticato nuoto, basket, atletica leggera e pallavolo. Ora pratica il calcio. Una ragazza della scuola ha una cotta per lui: alto, con un fisico atletico e un bel fondoschiena. Ha fatto molto male ai suoi compagni di classe e ai professori: spesso devono chiamare i genitori di lui.

Quest’anno il Collegio si terrà per la settima volta e crediamo che nostro figlio capirà finalmente cosa significa rispettare le regole in modo serio e responsabile.

Alessandro Orlando è un allievo de Il Collegio 7

La prossima edizione di The College inizierà il 18 ottobre 2022. Avrebbe dovuto iniziare il 27 settembre 2022, ma quel giorno sarà dedicato alla proiezione delle selezioni degli studenti che faranno parte del cast. Tra i concorrenti di quest’anno figurano Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili e Marta Maria Erriquez. Si conoscono già i nomi di 20 giovani che sono in tutto venti. Tra loro troviamo Alessia Abruscia, Damiano Severoni e Samuel Rosica, oltre a Gabriel Renis e Mattia Patané. Saranno immersi in una nuova ambientazione scelta appositamente per questa edizione che è del 1958.

Questo è un anno in cui il nostro Paese si risolleva dopo gli anni della Seconda Guerra Mondiale ed è caratterizzato da numerosi eventi importanti come per esempio il boom economico, l’inaugurazione dell’Autostrada del Sole e la vittoria di Nel blu dipinto di blu di Modugno al Festival di Sanremo. I ragazzi dovranno studiare e seguire alcune regole. Ce la faranno?