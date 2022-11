Hai capito chi è Miriam Galanti fidanzata di Gilles Rocca

Miriam Galanti, attrice affermata e fidanzata della star di Ballando con le stelle 2020 Gilles Rocca, è anche una grande amante dell’arte.

Miriam Galanti è bella e talentuosa, ma soprattutto ha una carriera incredibile: ha iniziato a lavorare come attrice tra cinema e tv ormai diversi anni fa, riscuotendo un grande successo. Ha ricevuto anche diversi premi, importanti riconoscimenti per il suo immenso impegno nella recitazione – e non solo. Parte della sua notorietà è dovuta alla più che decennale storia d’amore con Gilles Rocca, divenuto ben presto un sex symbol.

Miriam Galanti, la biografia

Miriam Galanti è nata nel 1989 ed è un’attrice nata a Mantova. È una donna molto riservata: non conosciamo la sua data di nascita completa, ma sappiamo che è del segno zodiacale dell’Ariete. Cresce in una famiglia meravigliosa, ma la sua infanzia è turbata dalla lunga malattia e poi dalla morte della sorella Lucrezia, alla quale era molto legata. Nel cinema scopre un modo per esprimere la sua sofferenza.

La carriera di attrice di Miriam inizia in televisione. Dopo il diploma di liceo linguistico, si trasferisce a Roma con l’intenzione di diventare attrice. Si iscrive quindi alla facoltà di Scienze Politiche, che interrompe non appena viene presa al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2020 diventa conduttrice di Sei in un Paese meraviglioso insieme a Dario Vergassola.

Miriam ha partecipato a diversi film, tra cui Roma nuda e Scarlett, in cui ha interpretato la protagonista. Ha partecipato anche a molti cortometraggi, diretti da Gilles Rocca. Uno di questi film, Metamorphosis, è diventato un simbolo della lotta contro il femminicidio.

La vita privata di Miriam Galanti

Miriam Galanti è legata sentimentalmente a Gilles Rocca da quando si sono incontrati diversi anni fa durante una masterclass. I due vivono a Roma e sembrano essere d’accordo. L’anno scorso hanno trascorso un mese insieme durante il periodo di quarantena, realizzando il loro cortometraggio Quarantine Punch con mezzi di fortuna e riuscendo comunque a ottenere un grande successo. Anche se la Galanti non ama condividere foto della sua vita quotidiana sui social media, ha rivelato che il suo più grande amore è un husky di nome Kyra, che vive con la mamma a Mantova.

Chi è il fidanzato di Miriam Galanti

Nel 2019, Gilles Rocca è diventato famoso a seguito di un evento bizzarro. È infatti apparso in un’inquadratura di una tremenda rissa tra Bugo e Morgan al Festival di Sanremo 2020, dove lavorava come tecnico del suono. Ed è subito diventato un sex symbol, rubando il cuore di migliaia di telespettatrici. Nel 2019 ha partecipato a Ballando con le stelle, vincendo insieme alla ballerina Lucrezia Lando. Ha sempre amato l’arte, tanto che da ragazza voleva frequentare la scuola d’arte. Tra le sue più grandi passioni c’è il disegno, a cui si dedica ancora di tanto in tanto. Da ragazza sognava di fare l’archeologa; è sempre stata affascinata dalla storia egizia. È anche una grande amante della natura e delle passeggiate all’aria aperta: anni fa ha trascorso 15 giorni con lo zaino in spalla lungo la Via Francigena.