Hai capito chi è Samira Lui? Età, carriera, genitori, altezza, fidanzato, Tale e Quale Show 2022

Tale e Quale Show di Carlo Conti torna dopo la consueta pausa con tante novità e un cast spettacolare. La bellissima Samira Lui sarà una delle protagoniste. Conosciamo meglio il suo profilo per non farci cogliere impreparati. Samira Lui è nata a Udine, in Friuli Venezia Giulia. Sua madre è italiana mentre suo padre è originario del Senegal, tratti che si ritrovano anche nel bel viso di Samira. La giovane professoressa de L’Eredità è un modello italiano di comprovato successo mediatico.

Samira, terza classificata a Miss Italia 2017, tornerà in televisione a settembre. Mentre era in gara durante la cerimonia di premiazione, il conduttore Francesco Facchinetti l’ha definita “la ragazza del Senegal”. Ha anche detto che durante una prova con lui aveva cantato male l’inno nazionale italiano. Altri incidenti hanno coinvolto i compagni di gara di Samira, che non hanno gradito il fatto che fosse stata scelta dai televotanti tra i primi 15 concorrenti. Ha lavorato come hostess in molte fiere ed eventi importanti. Oltre al cinema, allo spettacolo e alla televisione, Samira ha anche una passione per il canto.

Della vita privata di Samira sappiamo poco: è una ragazza molto riservata. Sul suo profilo social, però, non compaiono foto con ragazzi, ma la foto di un cuore con scritto “Love” nello specchio del bagno sembra suggerire che la ragazza sia fidanzata. Tuttavia, Luigi Punzo, concierge di lusso, è ormai noto. Il concierge è una figura professionale molto importante che, all’interno di un hotel, svolge diversi compiti: quello di accogliere e relazionarsi con gli ospiti, di vigilare sulla loro sicurezza e sul loro benessere, nonché di sorvegliare anche i loro beni all’interno della struttura e di garantire ordine e pulizia. Ma non finisce qui: Luigi posa anche come modello e con Samira Lui ha collaborato a un servizio fotografico sul mondo dei matrimoni.

Samira Lui: Instagram

