Hai capito chi è Valentina Persia? Età, carriera, figli gemelli, marito, barzellette, Tale e Quale Show 2022

Torna Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1, e quest’anno a condurlo è, come sempre, Carlo Conti. I protagonisti dello show sono pronti a travestirsi e a farsi coinvolgere in spettacoli che vedono protagonisti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi anche Valentina Persia.

Dagli esordi al successo di Valentina Persia

Nata a Roma il 1° ottobre 1971 e famosa comica, cabarettista, attrice e ballerina, Valentina Persia ha iniziato la sua carriera nel 1985 nella stagione di opera e balletto delle Terme di Caracalla. La sua prima apparizione in TV risale al 1994 nella trasmissione La sai l’ultima? L’anno successivo, però, consegue il diploma di recitazione a Ribalte. Partecipa a Saxa Rubra con Zuzzurro e Gaspare, oltre a un’apparizione in Sotto a chi tocca , in onda su Canale 5. Dal 1997 al 2003 è stata ospite fissa di E io pago, programma del sabato sera di Canale 5 con il gruppo del Bagaglino.

L’attrice ha comunque iniziato la sua carriera nel 1985 e si è diplomata come ballerina solista all’Accademia Nazionale di Danza nel 1990. Nel 2012 ha interpretato un ruolo nel film Buona Giornata di Carlo Vanzina, mentre nel 2014 ha partecipato al programma televisivo Giass e come concorrente alla 15ª edizione dell’Isola dei Famosi, dove si è classificata al secondo posto dietro al vincitore Awed.

Chi è il marito, figli

Valentina Persia era vedova da più di dieci anni. Aveva deciso di sposare Salvo nel 2004 e stava ancora elaborando il lutto per la sua morte quando, nel 2015, rimase incinta dei gemelli Carlotta e Lorenzo. Durante il parto Valentina ha avuto una depressione post-partum che è durata fino a quando i suoi figli hanno compiuto un anno.

Instagram: Valentina Persia punta sui social

Valentina Persia è molto seguita su Instagram. Con il suo account ufficiale @persiav vanta oltre 310 mila followers.