Hai capito chi è Gilles Rocca? Età, carriera, Instagram, fidanzata, film, Tale e Quale Show 2022

Gilles Rocca, figlio di proprietari di un’azienda di noleggio di strumenti musicali a Roma, ha imparato a giocare a calcio da bambino, ma ha abbandonato questo sport dopo che un incidente lo ha reso incapace di camminare. Ha iniziato a recitare nel 2005, partecipando a diverse serie televisive e film prima di ottenere il suo primo ruolo in un film importante, Solo tre ore (2007). Da allora è apparso in molti altri film, tra cui Ris (2008), The Last Kiss (2009) e Broken Heart Killer (2009).

Gilles, tra l’altro, ha lavorato come tecnico al Festival di Sanremo 2020. Quando Bugo e Morgan hanno litigato sul palco, la sua immagine è stata catturata e ha fatto immediatamente il giro del web. E da lì la sua carriera ha conosciuto solo successi. Gilles, infatti, ha anche partecipato e vinto Ballando con le Stelle in coppia con Lucrezia Lando.

Chi è la fidanzata Miriam

Gilles Rocca e Miriam Galanti, entrambi attori, sono fidanzati da anni. Di lei sappiamo che è originaria di Mantova, è nata nel 1989 e si è trasferita dalla sua città natale a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si è diplomata nel 2015. Ha seguito diversi corsi prima di iniziare la sua carriera di attrice in teatro, poi anche in televisione e al cinema. Nel 2009 ha interpretato un piccolo ruolo nella serie televisiva Don Matteo, poi in Che Dio ci aiuti. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro fino al 2014, quando ha vinto il Premio Giovane Promessa alla Mostra del Cinema di Venezia.

Instagram

Gilles Rocca è molto seguito su Instagram. Con l’account @gillesroccaofficial vanta oltre 77 mila followers, che sono sicuramente destinati ad aumentare!