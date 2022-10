Hai capito chi è Robbie Coltrane? Età, causa morte, biografia, carriera, Harry Potter, moglie e figli - Controcopertina

L’attore Robbie Coltrane (Rutherglen, Scozia, 1950), noto per aver interpretato Hagrid nella serie di film di Harry Potter, è morto all’età di 72 anni.

“Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid, un ruolo che ha portato gioia sia ai bambini che agli adulti, scatenando un torrente di lettere dei fan ogni settimana negli ultimi vent’anni”, ha detto il suo agente.

Robbie Coltrane, il cui vero nome è Anthony Robert McMillan, è andato alla Glasgow School of Art. Ha iniziato a esibirsi in teatro e standup sotto lo pseudonimo di Coltrane come tributo al famoso musicista jazz John Coltrane. La sua prima apparizione cinematografica è stata Waterloo Sunset nel 1979 e le sue capacità comiche hanno iniziato a distinguersi dagli anni ’80 negli spettacoli televisivi.

La sua scelta per il ruolo di Hagrid, il Ranger di Hogwarts nella saga basata sui libri di Harry Potter di J.K. Rowling, lo ha portato alla fama per un pubblico nuovo e più giovane. Ha dato vita a quel personaggio per un decennio, dal 2001 al 2011.

Robbie Coltrane è un attore carismatico e noto di origine scozzese, famoso per le sue performance televisive e cinematografiche. Anthony Robert McMillan è nato il 30 marzo 1950 nella città di Rutherglen nella regione del Lanarkshire meridionale, in Scozia. Coltrane è il figlio di Ian McMillan, un chirurgo generale e Jean, un insegnante di pianoforte e ha una sorella maggiore (Annie) e una sorella minore (Jane).

Da bambino sapeva cosa voleva fare nella sua vita, così ha affrontato i suoi genitori con argomenti molto convincenti per portarlo al Glenamond College. Lì ha imparato molto sulle arti e sul teatro, così dopo la laurea è andato alla Perth and Kinross Glasgow School of Art.Ben presto iniziò a lavorare in alcune compagnie teatrali della sua località, ma si diceva che solo in Inghilterra avrebbe davvero raggiunto la fama.

Ha frequentato il Moray House College of Education di Edimburgo, sperando che questa educazione gli sarebbe bastata per fare il suo grande salto. Il suo primo lavoro fu sia in teatro che in televisione, e prese il suo nome d’arte come tributo al sassofonista John Coltrane. La prima apparizione cinematografica di Robbie Coltrane è stata nel 1980 nel film “La Mort en Direct“.

Nel 1981 è apparso nella commedia della BBC “A Kick Up the Eighties” a cui si sono rapidamente aggiunti “The Comic Strip Presents” (1982) e “Laugh? Ho quasi pagato il mio canone” dal 1984. Nel 1990 ha recitato al fianco di Eric Idle nel film commedia “Nuns on the Run” dove entrambi fuggono dalla mafia travestendosi da suore in un convento.

Ha anche interpretato il papa in “Il papa deve morire” nel 1991, interpretando il ruolo di un sacerdote che per errore totale viene eletto come nuovo pontefice supremo.

Lasciando da parte la sua capacità di commedia, nel 1995 ha lanciato un personaggio più serio, come Valentin Dmitrovich Zukovsky nel film “Golden Eye” con Pierce Brosnan e Famke Janssen.

Più tardi, nel 1999, ha recitato di nuovo in “The World is Not Enough” con Denise Richards e Pierce Brosnan. Nel 2001 ha recitato al fianco di Johnny Depp nel thriller psicologico “From Hell“, in cui interpreta un investigatore nel caso di Jack lo Squartatore in Inghilterra.

Finalmente quello stesso anno ha lavorato come guardiano amichevole e sempre bonario della scuola di Hogwarts nel film “Harry Potter e la pietra filosofale“.Successivamente ha lavorato agli altri tre film usciti e al prossimo quinto con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.In turno durante le riprese della saga del libro ha lavorato con Hugh Jackman nel film “Van Helsing” nel 2004, dove ha interpretato il Dr. Jekyll.Nello stesso anno è apparso anche in “Ocean’s Twelve” condividendo la scena con Brad Pitt, George Clooney, Catherine Zeta Jones, Julia Roberts, Andy Garcia tra gli altri.