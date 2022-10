Programmi Tv Stasera venerdì 14 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Tale e quale show Terzo appuntamento con la 12ª edizione dello show di Carlo Conti. In giuria, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio (77), affiancati da un quarto giudice, un imitatore nei panni di un personaggio famoso. Tra i concorrenti, due ex allievi di «Amici»: Andrea Dianetti e Antonino Spadaccino.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Unabomber Con immagini d’archivio e interviste ai testimoni si ripercorre la storia del criminale (mai identificato) che ha terrorizzato il Veneto e il Friuli dal 1993 al 2006 compiendo, alla maniera dell’Unabomber americano, una trentina di attentati con esplosivo, spesso nascosto in oggetti apparentemente innocui.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Qualunquemente Tornato in Calabria dopo una lunga latitanza all’estero, l’imprenditore corrotto e ignorante Cetto La Qualunque (Antonio Albanese, 58) divide la sua casa con la moglie Carmen e l’amante. Per salvare le sue proprietà da “un’ondata di legalità”, si candida a sindaco e inizia a promettere tutto a tutti.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarto grado Purtroppo la cronaca non smette mai di offrire a Gianluigi Nuzzi (53) e alla redazione nuovi spunti per realizzare le puntate del programma. Ma come sempre al centro di «Quarto grado» non c’è solo la stretta attualità, ma anche vecchi casi di omicidio su cui non è ancora stata detta tutta la verità.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Viola come il mare Terza puntata Demir continua le sue indagini sul traffico di esseri umani. Le indagini sulla morte di un imprenditore, intanto, coinvolgono un giornalista di Sicilia Web News. La redazione è in subbuglio, ma Viola (Francesca Chillemi, 37) mantiene la serenità grazie a Raniero, che l’aiuta nella ricerca del padre.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Rambo III Thailandia. John Rambo (Sylvester Stallone, 76) si è rifugiato in un monastero buddista per ritrovare la pace interiore. Ma la quiete dura poco: viene a sapere che il colonnello Trautman (Richard Crenna) è prigioniero dell’Armata Rossa in Afghanistan. Decide quindi di tornare in azione per salvarlo.

Stasera su La 7 alle 21.25 PROPAGANDA LIVE Quasi tutti gli addetti ai lavori sono d’accordo: nei prossimi mesi, tra debito pubblico e bollette salatissime, ci sarà poco da ridere. Pur raccontando le cose come stanno, Diego Bianchi prova a guardare la realtà con un po’ di ironia.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 MASTERCHEF ITALIA Anche questa settimana vanno in onda due puntate. Nella prima, spazio alla Mystery Box e all’Invention Test; nella seconda i concorrenti affrontano la prova in esterna, alla Villa Reale di Monza, e il Pressure Test. Tra la giuria, Giorgio Locatelli.

Stasera su Nove alle 21.25 FRATELLI DI CROZZA Buoni ascolti per lo show di Maurizio Crozza che ottiene uno share del 5,5%. Al centro della puntata, come sempre, i fatti di stretta attualità politica raccontati con i suoi immancabili e pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 TRANSFORMERS (Usa 2007) di Michael Bay con Megan Fox, Shia Labeouf La Terra è il teatro della battaglia finale tra due razze di robot: i buoni Autobot e i malvagi Decepticon. Il giovane Sam e la bella Mikaela restano coinvolti nel conflitto.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 NCIS: HAWAI’I (1ª st., ep. 11 ) «La partita» con Alex Tarrant Un poliziotto corrotto viene ucciso davanti agli occhi di Jesse e Kai durante un pedinamento. Per smascherare il colpevole, la squadra s’infiltra in una partita di poker clandestina. Segue ep. 12 «Spies 1ª parte»

Stasera su Iris alle 21.00JOE KIDD (Usa ‘72) di John Sturges con Clint Eastwood Luis Chama guida la rivolta dei peones espropriati dalle loro terre. Alcuni proprietari terrieri, decisi a porre fine alle sue rappresaglie, convincono il ranchero Joe Kidd a schierarsi con loro, ma…

Stasera su Rai Movie alle 21.10 THE CODE (Usa ‘09) con Antonio Banderas, Tom ardy Keith è un ladro maturo, che vorrebbe ritirarsi dal giro. Prima però deve saldare un debito con un mafioso russo. Così chiede aiuto al collega Gabriel e gli propone di trafugare due preziose uova Fabergé. Ma…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LA LLORONA – LE LACRIME DEL MALE (Usa ‘19) con Linda Cardellini, Sean Patrick Un’assistente sociale ignora l’avvertimento di una donna ispanica, ma presto scopre che i propri figli sono perseguitati dallo spirito di una donna uccisa in Messico secoli prima.

Stasera su La 5 alle 21.10 GRANDE FRATELLO VIP Secondo appuntamento della settimana con la versione vip dello storico reality condotto da Alfonso Signorini. Anche nella Casa di Cinecittà di cerca di pensare all’ambiente facendo la raccolta differenziata e cercando di evitare gli sprechi.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 LA SOLDATESSA ALLA VISITA MILITARE (Italia 77) di Nando Cicero con Edwige Fenech LM La routine di un campo militare viene scossa dall’arrivo di un sottufficiale medico dalle forme prorompenti, Eva Marini. La sua presenza risveglia la fantasia di graduati e reclute.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 TANCREDI Dal Teatro Comunale di Firenze, Riccardo Frizza dirige l’opera di Rossini nell’edizione firmata da Pierluigi Pizzi. L’opera, la decima delle sue trentanove, fu scritta dall’autore appena ventenne nel 1813. Nel cast Raúl Giménez e Daniela Barcellona.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 SOPRAVVISSUTI con Lino Guanciale 2ª puntata I naufraghi cercano di tornare alle loro vite, ma non è facile. Luca deve ricostruire il rapporto con Sylvie e le figlie e Nino si sente in colpa per la morte dei genitori. Anita assiste agli interrogatori del magistrato e…

Stasera su Real Time alle 21.20 BAKE OFF ITALIA: DOLCI IN FORNO Gli aspiranti pasticcieri di Benedetta Parodi sono pronti a superare nuove sfide sotto l’occhio vigile di Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia. Ospite della puntata, il maestro panificatore Fulvio Marino.

Stasera su Giallo alle 21.10 ALICE NEVERS – PROFESSIONE GIUDICE (14ª st., ep. 5) «Combatti!» con M. Delterme In un parco viene ritrovato il corpo senza vita di Audrey Keller. Il marito sostiene che Audrey se ne era andata sei mesi prima, dopo aver parlato con la loro bambina. Segue ep. 6.

Stasera su Top Crime alle 21.10 CHICAGO P.D. (7ª st., ep. 11) «Le regole del quartiere» con Jason Beghe, Marina Squerciati Vengono messe a segno tre rapine ai danni di alcuni locali di Canaryville. Intanto il segreto di Ruzek e Burgess inizia a creare problemi sul lavoro. Segue ep. 12 «Il diavolo che conosci».

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 TRE NOCI PER CENERENTOLA (Norv. ‘21) di Cecilie A. Mosli con Astrid Semplas Nelle foreste innevate, Cenerentola combatte contro la malvagia matrigna per riuscire ad incontrare il bel principe. Sarà una corsa mozzafiato tra un tiro con l’arco e un ballo a palazzo.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 IL PRIMO RE (It. ‘19) di M. Rovere con Alessio Lapice, Alessandro Borghi, Tania Garribba A causa di un’inondazione Romolo e Remo vengono fatti prigionieri dagli Albani. Grazie alla loro astuzia riescono a fuggire, ma il destino metterà i due fratelli di fronte a scelte difficili.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 I PUFFI 2 (Usa ‘13) di R. Gosnell con Neil Patrick Harris Bloccato nel mondo degli umani, Gargamella si è trasferito a Parigi, diventando un famoso illusionista. Ma quando rapisce Puffetta, Grande Puffo, Brontolone e Tontolone arrivano in aiuto dell’amica…

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00JACK REACHER – LA PROVA DECISIVA (Usa 2012) di C. Mc- Quarrie con Tom Cruise Un ex tiratore scelto dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone. L’uomo non si difende e fa soltanto un nome: Jack Reacher. Sarà lui a scoprire la verità…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 REGRESSION (Can./Sp. 2015) di A. Amenábar con Emma Watson, Ethan Hawke Il detective Kenner si occupa della giovane Angela, che accusa il padre di averla molestata. L’uomo si assume la colpa, ma non ricorda i fatti. Uno psicologo lo aiuterà a ricordare…

Stasera su Sky Uno alle 21. 15 QUATTRO MATRIMONI Il reality condotto da Costantino della Gherardesca vede ancora una volta una gara mozzafiato tra le quattro future spose. Senza esclusione di colpi, faranno di tutto per vincere una luna di miele da sogno.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 THIS ENGLAND con Kenneth Branagh, Ophelia Lovibond Oltre alla vita di Boris Johnson, a quella degli scienziati e del personale sanitario, anche le vite delle persone comuni sono state stravolte: il Corona Virus ha ormai segnato il mondo intero. Segue ep. 6.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 SEX AND THE CITY (4ª st., ep. 13) «Strane manie da single» con Sara Jessica Parker Carrie si adatta con difficoltà alla convivenza con Aidan. Miranda, inibita dal fatto di essere incinta, non si sente libera nel rapporto con il suo nuovo partner. Seguono altri 3 episodi

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 CORONER (4ª st., ep. 3) «L’ultima goccia» con Serinda Swan, Ehren Kassam Jenny deve indagare sulla morte di un anziano ristoratore cinese. L’omicidio suscita indignazione in una Chinatown in rapida gentrificazione. Segue ep. 4 «Morte in culla».

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 VESUVIO – OVVERO: COME HANNO IMPARATO A VIVERE IN MEZZO… (It. 2021) Tra testimonianze e filmati, il regista Giovanni Troilo racconta le storie di coloro che hanno “imparato a vivere” tra il Vesuvio e i Campi Flegrei, zona ad alto rischio in caso di eruzione.