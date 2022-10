Hai capito chi è Gegè Telesforo? Età, biografia, vita privata e curiosità

Gegè Telesforo ha avuto una carriera impressionante, e nel 2020 il suo volto ha affiancato quello di Renzo Arbore in TV: ecco chi è l’artista, dalle sue origini al successo nel mondo dello spettacolo.

Gegè Telesforo è un artista intrigante, ma chi è esattamente al di là dei riflettori? Vi sveliamo tutto sulla sua biografia, dal suo vero nome alle curiosità che si addensano intorno alla sua figura di cantante, musicista, compositore e produttore… Gegè Telesforo, nome d’arte di Eugenio Roberto Antonio Telesforo, nasce a Foggia, sotto il segno della Bilancia, il 14 ottobre 1961. Cantante, musicista, compositore e produttore, è anche un affermato conduttore radiofonico e televisivo. Nello spettro di una carriera in continuo fermento (si riferisce a come si tiene occupato in molti progetti), molte curiosità (fun facts) sono spuntate nel tempo a impreziosire un percorso che lo ha visto imporre la sua firma su pagine importanti dello spettacolo e dell’arte (descrive come ha inciso in questi settori).

Telesforo ha partecipato anche agli spettacoli di Renzo Arbore (nel 2020 con lui in Arbore&friends), ed è polistrumentista ma anche giornalista, oltre che autore di programmi radiofonici e televisivi. Nella sua brillante carriera, inserita nella scena jazz, ha duettato con artisti come Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Dee Dee Bridgewater, Giorgia Todrani, Tosca, tra gli altri. Vive a Roma secondo quanto emerso sul web, ma la sua vita è un continuo e avvincente viaggio tra luoghi, suoni, sperimentazioni artistiche…

Nonostante la sua fama, sappiamo poco della vita privata del cantante. Il suo account Instagram fornisce solo un’immagine nebulosa della sua esistenza al di là delle luci abbaglianti del successo sul palco e davanti a un microfono… Sappiamo che ha una figlia (che chiama JoJo), ma non ci sono informazioni più approfondite che chiariscano i contorni esatti della sua esistenza al di là delle aree più strettamente legate alla sua professione e alla sua arte.

Gegè Telesforo è un cantante jazz e fusion che collabora con riviste specializzate e pratica lo scat, una forma di canto jazz che si basa sull’improvvisazione. Insegna agli studenti come cantare e improvvisare usando la voce. Il suo “Vocal Jazz Concept” fa parte del contributo culturale e artistico che porta ai giovani nelle sue lezioni presso prestigiose scuole di musica, conservatori e festival jazz tra l’Italia e il mondo. Nel 2012 ha iniziato a insegnare Vocal Jazz e Improvvisazione presso la Venice Voice Academy di Los Angeles. È ambasciatore dell’Unicef, per il quale è responsabile del progetto “Soundz for children”, che mira ad abbattere le barriere etniche, razziali o religiose insegnando a bambini di diversa provenienza a usare la voce come strumento attraverso il canto.