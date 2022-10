Hai capito chi è Natalia Titova moglie di Massimiliano Rosolino? Età, carriera, vita privata, figlie

Natalia Titova è la moglie di Massimiliano Rosolino, noto ballerino che abbiamo visto protagonista di Ballando con le stelle nelle passate edizioni e anche di Amici di Maria De Filippi. È nota per le sue esibizioni, ma anche per essere l’inviata dell’Isola dei Famosi. La Titova è un’abile ballerina e si è appassionata alla danza fin da giovanissima; si è formata all’Accademia del Balletto del Bolshoi di Mosca, in Russia, prima di diventare una ballerina professionista.

Natalia Titova chi è

Natalia Titova è nata a Mosca il 1° marzo 1974. Il suo segno di nascita è Pesci, ed è una ballerina dall’età di tre anni. Ha partecipato a diverse competizioni mondiali e si è aggiudicata più volte il primo posto. Nel 2005 è diventata famosa quando è entrata a far parte del reality show italiano Ballando con le stelle. È stata un’icona dello show fino al 2014. Dal 2009 al 2019 è stata direttore artistico dello studio Dance Lab. Nel 2010 ha pubblicato l’autobiografia You Can Fly Even If You Don’t Have Wings (Puoi volare anche se non hai le ali), in cui sembra aver raccontato come è riuscita a realizzare i suoi sogni, cercando di essere un esempio per molti. Sembra che i suoi sacrifici siano stati in qualche modo ripagati.

Vita privata

È sposata con Massimiliano Rosolino, ex nuotatore e oggi noto personaggio televisivo. I due hanno avuto due figli: Sofia Nicole (nata il 16 luglio 2011) e Vittoria Sydney (nata il 19 gennaio 2013). Dal 2015 è nel programma Amici di Maria De Filippi come insegnante di ballo latino-americano. Nel 2019 ha fondato l’Accademia Natalia Titova a Roma, dove si insegna la sua grande passione per la danza. Nell’estate del 2020 ha inoltre preso parte alla serie Dance whit me che ha realizzato con Teen TV, l’unica piattaforma di miniserie televisive dedicate ai teenager.

Curiosità

In passato ha avuto una relazione con il ballerino Simone Di Pasquale dal 1998 fino al 2005. In seguito ha ritrovato la felicità al fianco dell’ex nuotatore Massimiliano Rosolino. I due non sono convolati a nozze. Nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair sembra aver detto “Il matrimonio non cambierebbe la nostra vita. La nostra famiglia è solida così. Non sono una di quelle che ha bisogno di ufficializzare con una cerimonia un sentimento che c’è, è presente da tanto tempo e si rinnova ogni giorno“.