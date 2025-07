Aereo precipita durante il decollo a Londra Southend, bloccati i voli: cosa è successo

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 13 luglio presso l’aeroporto di Londra Southend, dove un aereo bimotore Beechcraft King Air B200 è precipitato durante la fase di decollo. Il velivolo, utilizzato per scopi medici e operato dalla compagnia olandese Zeusch Aviation, si è schiantato sulla pista poco dopo essersi sollevato da terra, generando una violenta esplosione che ha costretto le autorità aeroportuali alla chiusura dello scalo. Tutti i voli previsti per oggi, 14 luglio, sono stati cancellati.





Secondo le dichiarazioni della polizia dell’Essex, l’allarme è stato lanciato poco prima delle 16 ora locale, quando è stato segnalato un velivolo in fiamme nel sito di Southend-on-Sea. L’aereo, lungo circa 12 metri, aveva fatto tappa in diverse città europee prima di arrivare in Inghilterra. Era partito da Atene per Pola, in Croazia, e successivamente aveva raggiunto Southend, da dove era previsto il ritorno all’aeroporto di Lelystad nei Paesi Bassi.

Il velivolo era impiegato per operazioni quali evacuazioni mediche, trasporto di materiali per trapianti e mappature aeree. Al momento dell’incidente, stava decollando per un volo diretto proprio verso Lelystad. Testimoni oculari hanno descritto la scena come drammatica e inaspettata. Un appassionato di aviazione presente sul posto ha raccontato alla BBC: “Si potevano vedere i piloti sorridere, poi l’aereo ha girato di 180 gradi per orientarsi verso il punto di decollo, ha acceso i motori e ci ha superato, proseguendo lungo la pista. È decollato in circa tre o quattro secondi. Ha iniziato a inclinarsi bruscamente verso sinistra. Ho detto a mia moglie che era insolito. Di solito non vediamo aerei che virano in quella fase della loro ascesa. Nel giro di pochi secondi, l’aereo ha quasi capovolto la traiettoria e ha colpito il suolo trasformandosi in un’enorme palla di fuoco”.

Un altro testimone, un barista che lavora presso un locale situato vicino al campo da golf adiacente all’aeroporto, ha confermato: “Ho alzato lo sguardo e ho visto che c’era una vera e propria palla di fuoco. Tutti sono rimasti piuttosto scioccati… non abbiamo mai visto niente del genere. La gente correva verso l’area per vedere se qualcuno fosse ferito”. A causa della vicinanza al luogo dell’incidente, il campo da golf è stato evacuato immediatamente.

Non è ancora chiaro quante persone fossero a bordo del Beechcraft King Air B200 al momento dello schianto. L’aereo ha una capacità massima di 12 passeggeri oltre ai membri dell’equipaggio. Anche il numero delle vittime o dei feriti rimane incerto, mentre le autorità continuano le indagini per determinare le cause dell’accaduto.

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulle operazioni dell’aeroporto di Londra Southend, che rimarrà chiuso anche nella giornata odierna. Lo scalo, utilizzato da diverse compagnie aeree per voli regionali e internazionali, ha dovuto cancellare tutti i voli previsti per il 14 luglio. I passeggeri sono stati invitati a contattare le rispettive compagnie per ottenere informazioni aggiornate su eventuali riprogrammazioni o rimborsi.

Le indagini sono ora focalizzate su diversi aspetti, tra cui le condizioni del velivolo, il comportamento dei piloti e possibili fattori esterni che potrebbero aver influenzato la dinamica dell’incidente. La polizia dell’Essex e gli esperti dell’aviazione civile stanno collaborando per raccogliere tutte le informazioni necessarie.

L’aeroporto di Londra Southend è uno degli scali minori della capitale britannica ma svolge un ruolo importante per i collegamenti con alcune destinazioni europee. L’incidente rappresenta una grave battuta d’arresto per le operazioni dello scalo e solleva interrogativi sulla sicurezza nelle fasi di decollo dei velivoli.