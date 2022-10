Hai capito chi è Samuel Rosica? Età, fidanzata e vita privata dell’allievo del Collegio 7

Samuel Rosica sarà uno studente della settima edizione de Il Collegio. Sappiamo che inizierà il 18 ottobre 2022 e che andrà in onda su Rai 1. Chi è dunque Samuel Rosica? Come se la caverà in questa nuova edizione del College?

Samuel Rosica: chi è?

Samuel Rosica è un quattordicenne di Bitonto, un paese in provincia di Bari. Si definisce “un po’ matto” perché fa tante bravate e pasticci. Infatti, ha preso 56 note ed è stato anche sospeso per il suo comportamento a scuola. Frequenta l’istituto agrario e poi aiuta il padre che è un imprenditore petrolifero. Nel tempo libero fa il DJ e suona agli eventi. Riesce a ottenere tutto ciò che chiede dal padre, che dice che Samuel è “come l’acqua del mare: non si sa cosa farà dopo!”. Riuscirà a rispettare le regole di The College 7?

Samuel Rosica parteciperà a Il Collegio 7

College 7, un nuovo entusiasmante reality show che andrà in onda su Rai 1 a partire dal 18 ottobre 2022. Da questo giorno i telespettatori potranno assistere alle selezioni degli ex alunni. I ragazzi sono venti, divisi tra maschi e femmine. I loro nomi sono: Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli, Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz; Priscilla Savodelli; Zelda Nobili; Marta Maria Erriquez; Sofia Brixel; Elisa Angius; Alessia Abruscia. Saranno i nuovi partecipanti e dovranno riuscire ad acquisire la licenza media. L’ambientazione è il 1958, anno di grandi cambiamenti per l’Italia, e tutto sarà seguito da professori e probiviri. Quello che accade all’interno del Convitto Nazionale Regina Madre sarà raccontato dalla voce narrante di Nino Frassica. Come se la caveranno?