Hai capito chi è Serena Autieri? Età, biografia, dedicato, Marito, figli, vita privata e Instagram

Serena Autieri (nata nel 1971) è un’attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana di 45 anni. È famosa per la sua presenza sul piccolo schermo in opere come L’onore e il rispetto, Un passo dal cielo 5 e Buongiorno, mamma! Attualmente conduce il programma Dedicato in onda su Rai 1. Sposata con il manager Enrico Griselli dal 1994, Serena Autieri ha dato alla luce la figlia Giulia Tosca nel 2013.

Chi è Serena Autieri?

N ome: Serena Autieri

Serena Autieri Segno Zodiacale: Ariete

Ariete Età: 45 anni

45 anni Data di nascita: 4 aprile 1976

4 aprile 1976 Luogo di nascita: Napoli

Napoli Professione : attrice, cantante e conduttrice televisiva

: attrice, cantante e conduttrice televisiva Altezza: 171 cm

171 cm Peso: 54 Kg

54 Kg Tatuaggi: nessuno

nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @serena_autieri

Biografia

Serena Autieri è nata a Napoli il 4 aprile 1976. Fin da piccola si dedica alla musica, alla danza classica e alla recitazione e si diploma all’Istituto d’Arte di Napoli. Nel 1997 ha registrato il suo primo album, Anima Soul, mentre frequentava la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II. Mentre studiava architettura, Autieri ha continuato la sua carriera artistica partecipando a diverse produzioni teatrali. Nel 1998 debutta in televisione con il ruolo di Sara De Vito in Un posto al sole, per poi affiancare Alberto Castagna in Stranamore, storico programma della televisione italiana.

Dall’inizio degli anni 2000, Serena è apparsa in un numero sempre maggiore di programmi televisivi. Ha partecipato a Vento di ponente e Tutti i sogni del mondo e ha condotto il Festival di Sanremo. Dal 2004 ha recitato anche in film come Notte prima degli esami – Oggi, Natale in Sudafrica e Femmine contro maschi con Chiara Francini. Una delle sue interpretazioni più iconiche è quella in L’onore e il rispetto, insieme a Giuseppe Zeno e Gabriel Garko (con cui avrà una relazione). Negli ultimi anni l’abbiamo vista come concorrente di Celebrity Master Chef Italia e al doppiaggio di Elsa di Frozen, cartone animato di successo della Disney”.

Vita privata

Serena Autieri è stata legata sentimentalmente a Gabriel Garko, che ha conosciuto durante le riprese de L’Onore e il rispetto. Serena e Gabriel sono tuttora molto amici, legati da un forte sentimento di amicizia. Nel tempo è stata legata anche a Giovanni Malagò. Ha avuto una relazione con il produttore cinematografico Guido Lombardo e anche con Luca Capuano, Matteo Marzotto e Gianluca Mobilia. È nota anche la sua sposa relazione con Guido Maria Brera, orato con Caterina Balivo.

Marito e figlia

Serena Autieri ha conosciuto Enrico Griselli nel 2010. Lui è originario di Spoleto (provincia di Perugia). Il 1° marzo 2013 è nata la loro prima figlia, Giulia Tosca. La maternità mi ha reso un’altra persona, la mia vita non esiste più perché esiste Giulia. Mio marito dice di prendersi del tempo per me, ma a me piace mettere la famiglia davanti a tutto”. Ha detto l’attrice napoletana.