Hai capito chi è Mia Bocci figlia dell’attore Cesare Bocci?

Mia Bocci, figlia del conduttore televisivo e attore Cesare Bocci, conduce un programma stasera su Rai 3 alle 23. Il programma, Imperfetti sconosciuti, è concentrato su persone non famose ma di successo. Mia ha più di 7 mila follower su Instagram, dove posta foto della sua vita quotidiana. Stasera sarà affiancata dal padre Cesare nella trasmissione dedicata a chi non è famoso ma ha comunque raggiunto grandi traguardi.

Caesar è co-conduttore di un nuovo talk show intitolato Imperfect Strangers insieme alla figlia. Il programma vedrà la partecipazione di venti adolescenti che si confronteranno in modo costruttivo con i loro, nel tentativo di migliorare il dialogo e di avvicinare due generazioni diverse – la cosiddetta Gen Z ei baby boomer – che faticano a comprendersi.

Chi è Mia Bocci, dalla malattia della mamma al suo primo romanzo

Mia Spada, nata il 26 marzo, segno dell’Ariete, è una ragazza che ha affrontato difficoltà nella sua prima infanzia. Quando aveva pochi giorni di vita, in un 1° aprile che sembrava un giorno qualunque, sua madre Daniela Spada fu colpita da un ictus sotto il segno dell’Ariete. Il percorso di riabilitazione dopo la malattia sarà lungo e impegnativo anche per il padre Cesare Spada. In un’intervista a Ok Salute e Benessere ha rivelato di essersi sentito come “in mezzo alle onde e sbattuto tra due scogli” con la moglie in coma e una bambina appena nata da crescere.

Il rapporto di mia con la madre non è stato facile. La donna, infatti, si è risvegliata dal coma senza sapere di essere madre e si è trovata di fronte a un figlio che nemmeno conosceva e che ha dovuto imparare a conoscere nel tempo. Oggi, però, i due sono molto uniti e Mia è sempre stata al suo fianco, anche quando sei anni fa ha avuto il cancro. Cesare e Daniela hanno anche scritto un libro insieme, un romanzo intitolato Pesce d’aprile che affronta uno dei momenti più difficili vissuti insieme, la malattia di Daniela, e che ora li ha resi più forti e uniti che mai. April Fools’ Day ha debuttato anche a Broadway.

