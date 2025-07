Alessandria, muore schiacciato da una rotoballa mentre lavora nei campi: lascia tre figli

Un grave incidente sul lavoro ha colpito la comunità di Rosignano, frazione di Casale Monferrato, nella serata di ieri. Davide Arditi, 43 anni, proprietario di un’azienda agricola a conduzione familiare, è morto mentre stava scaricando delle rotoballe in un terreno situato tra strada Noceta e la provinciale 42, nei pressi della cascina Noceto.





Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava scaricando due rotoballe da un rimorchio quando una di esse, probabilmente a causa della pendenza del terreno, si è staccata improvvisamente. La rotoballa, pesante oltre una tonnellata, lo ha travolto, causandogli lesioni fatali. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, per Arditi non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sull’accaduto sono attualmente condotte dai Carabinieri e dai tecnici dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), che stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

La morte di Davide Arditi ha lasciato un vuoto profondo nella comunità locale, dove l’uomo era molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno nel settore agricolo. Arditi era sposato e padre di tre figli piccoli, rispettivamente di 8, 7 e 2 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione tra amici, parenti e conoscenti, che lo ricordano come una persona dedita al lavoro e alla famiglia.

Purtroppo, episodi simili non sono rari nel settore agricolo. Le rotoballe, utilizzate comunemente per il trasporto e lo stoccaggio di fieno e paglia, rappresentano un rischio significativo per chi lavora in questo ambito. Con un peso che può superare la tonnellata, queste strutture cilindriche diventano particolarmente pericolose in situazioni di instabilità del terreno o durante operazioni svolte in solitaria.

Solo pochi giorni fa, un incidente analogo si era verificato a Lusernetta, nel Torinese. In quella circostanza, il 9 luglio scorso, un uomo di 82 anni, Mario Martina, era rimasto schiacciato da due rotoballe all’interno del fienile della sua cascina. Nonostante il trasporto d’urgenza in elicottero al CTO di Torino, l’anziano non era sopravvissuto alle gravi lesioni riportate.

Questi tragici eventi mettono in evidenza i rischi legati al lavoro agricolo, soprattutto quando si opera in condizioni di isolamento o su terreni con forte pendenza. La sicurezza sul lavoro resta una priorità fondamentale per prevenire incidenti simili in futuro. Gli esperti sottolineano l’importanza di adottare misure preventive adeguate e di fornire una formazione specifica agli operatori del settore per ridurre al minimo i rischi connessi alla manipolazione di attrezzature e materiali pesanti.

La comunità di Casale Monferrato si stringe intorno alla famiglia di Davide Arditi in questo momento di dolore. I funerali del 43enne saranno organizzati nei prossimi giorni, offrendo un’occasione per ricordare e onorare la sua memoria.