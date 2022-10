Hai capito chi è Stefania Picasso moglie di Franco Gatti? - Controcopertina

Franco Gatti e Stefania Picasso sono volti non del mondo dello spettacolo perché sposati tra loro. Franco è un volto noto del mondo della musica grazie al gruppo musicale i Ricchi e Poveri insieme ad Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena. La coppia, che insieme da molti anni, è rimasta unita nella gioia e nel dolore, si è unita a vicenda in ogni vicenda. I due, però, hanno dovuto affrontare una sofferenza più grande di loro: la perdita del figlio Alessio nel 2013. Un dolore che è stato descritto dalla cantante con queste parole:

“È contro natura che un figlio di 22 anni sia morto quando un padre di 70, pieno di acciacchi, è ancora vivo. Cerco di tener dentro il mio dolore, ma sono disperato, disperato. Lo so, lo spettacolo deve andare avanti anche con la morte nel cuore, ma ditemi voi: come faccio? Ho detto agli altri due di andare senza di me, per rispetto per il pubblico che ci ha amato e ci ama, ma anche loro si sono rifiutati”.

Purtroppo, sembra che il figlio abbia fatto un uso eccessivo di alcol e droghe nel corso della sua vita, che lo ha gradualmente portato alla morte. Non si esclude nemmeno che il figlio fosse finito in un tunnel di depressione o comunque soffrisse di qualche squilibrio mentale. “Ho inculcato a mio figlio, fin da piccolo, la paura della droga”. Questo è quanto aveva dichiarato il cantante durante il lutto. “Voglio sperare che Alessio sia morto per cause naturali e non per droga. Aspetto l’esito dell’autopsia, ma se la droga non c’entra, denuncerò chi ha attribuito la morte all’uso di cocaina”. La struggente vicenda che ha interessato la coppia è stata seguita da milioni di persone. Nel 2013, infatti, hanno perso l’amato figlio Alessio Gatti. La causa del decesso sembrerebbe essere l’ eccesso di alcol e di droghe assunte in un momento particolare della sua vita. Franco e Giovanna Gatti, che nonostante la perdita sono ancora vivi, stanno cercando di andare avanti con la loro vita nel miglior modo possibile.

Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, morto a Genova all’età di 80 anni, si era allontanato dal gruppo dopo la scomparsa del figlio Alessio nel 2013. Nel 2015 è tornato nella band per un tour di reunion, ma a quel punto si era ritirato dalla musica.