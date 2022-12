Hai capito chi è Tracy Spencer: Età, vita privata, biografia, carriera, marito, figli e curiosità

Tracy Spencer, pseudonimo di Louise Tracy Freeman, è nata a Londra il 5 gennaio 1967. Sì, si è trasferita in Italia giovanissima e ha iniziato a lavorare come attrice nel 1984 apparendo in diversi film italiani: “A tu per Tu” , “Domani mi sposo” e “L’allenatore nel pallone”. Nel 1985 ci fu un incontro con il talent scout e produttore Claudio Cecchetto che, insieme al presentatore Jerry Scotti, pensò di lanciarlo nel mondo della musica. Fu scelto un nome d’arte, Tracy Spencer, preso dal famoso attore americano Spencer Tracy. La cantante mulatta ha dominato la hit parade dell’estate 1986 con “Run To Me”, brano che l’ha portata a vincere il Festivalbar 1986. Il singolo è balzato in vetta alle classifiche di tutta Europa e Inghilterra, raggiungendo il n. Madonnina superstar. La canzone, di autori italiani, era stata incisa daRay Foster circa un anno prima. La seconda tappa della carriera di Spencer è stata il singolo “Love Is Like A Game”, la cui versione originale era del 1985 di ” Hot Cold ” ed era firmata da Ivana Spagna . Nell’estate del 1987 esce il terzo singolo “Take me back” e anche il primo ed unico album “Tracy”. Nel 1988 si ripresenta al Festivalbar con il brano “I Feel For You”, ma ottiene un discreto successo, la sua fama cavalca ancora l’onda di “Run to me” fino al 1988 per poi diventare inevitabilmente un meteorite degli anni. 80 Nello stesso anno lascia l’Italia per trasferirsi a Londra. Ha sposato un amministratore di registri e si è stabilita ad Amburgo, in Germania, dove ha avuto due figli.

Discografia:

Album

1987 – Tracy

Singles

1986 – Corri da me

1986 – L’amore è come un gioco

1987 – Take Me Back

1988 – Due To Tango Too / I Feel For You