Hai capito chi sono Fabio, Virginia e Pietro Leoni figli di Rosanna Banfi

Fabio, Virginia e Pietro Leoni sono membri della famiglia di Rosanna Banfi e si presenteranno stasera sulla pista di Raiuno di Ballando Con Le Stelle insieme al padre Lino Banfi.

Rosanna Banfi ha descritto il suo primo non-bacio nel programma “Dedicato” come un incontro con Fabio Leoni, attore e sceneggiatore. È stato sceneggiatore di molte fiction televisive, oltre che sceneggiatore. Lei ha descritto la sua situazione come segue: “Eravamo amici e abbiamo passato il Capodanno insieme. Quando l’ho visto rimanere a casa mia dopo aver incrociato lo sguardo, mi sono sentita in colpa. Poiché ero sicura che sarebbe rimasto, se ne andò.

Fabio, Virginia e Pietro marito e figli di Rosanna Banfi

Virginia (nata nel 1993) e Peter (nato nel 1998) sono i loro figli, ma attualmente non lavorano nel mondo della recitazione. Dal loro matrimonio nel 1992 sono nati due figli, che però non lavorano nel mondo dello spettacolo. “Il nostro amore è magnifico”, hanno dichiarato in un’intervista congiunta. I loro figli sono ormai grandi e il loro rapporto con loro è difficile da valutare. Sono molto consapevoli della mia presenza, anche se si lamentano che non do loro abbastanza affetto. Mia madre era così e di conseguenza ho qualche difficoltà con il contatto fisico, con gli abbracci.

La figlia di Lino Banfi, Virginia, e suo figlio Walter, lavorano entrambi presso L’Orecchietteria Banfi, un ristorante dedicato alla proiezione dei grandi film di Lino e dove è possibile sperimentare un’atmosfera familiare e i sapori della Puglia, la regione che ha prodotto Lino Banfi. Virginia e suo marito, entrambi attivi sui social media, vengono spesso fotografati mentre lavorano insieme.