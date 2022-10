Vuoi sapere chi è Rosanna Banfi? Età, biografia, marito, Figlia Lino, figli e Ballando con le Stelle

Rosanna Banfi è una nota attrice italiana, figlia del noto attore Lino Banfi. Impegnata nel mondo dello spettacolo fin da giovane, sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2022, diretto da Milly Carlucci.

Chi è Rosanna Banfi?

Nome : Rosanna Zagaria

: Rosanna Zagaria Nome d’arte : Rosanna Banfi

: Rosanna Banfi Età : 59 anni

: 59 anni Data di nascita :10 aprile 1963

:10 aprile 1963 Luogo di nascita : Canosa di Puglia (in provincia di BAT)

: Canosa di Puglia (in provincia di BAT) Segno Zodiacale : Ariete

: Ariete Professione : attrice

: attrice Peso : sconosciuto

: sconosciuto Altezza : 168 cm

: 168 cm Tatuaggi : nessuno

: nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @ r osannabanfi

Biografia

Rosanna Banfi, nata il 10 aprile 1963 a Canosa di Puglia e figlia di Lino Banfi e Lucia Lagrasta, è cresciuta a Roma. Fin da piccola ha perseguito una carriera nel mondo dello spettacolo e ha frequentato le scuole di teatro e fino al suo debutto accademico nel film 1982. Nel 2009 le è statoto un cancro al seno che l’ha costretta ad affrontare la malattia e la chemioterapia. In seguito, una volta toccò il cancro, è diventata ambasciatrice della Race for the Cure. Per quanto riguarda la sua carriera, ha seguito una serie di comparse televisive e cinematografiche in cui è emerso il suo nome d’arte. Ora è un Ballando con le stelle, ufficializzato una dei suoi concorrenti.

Lavoro e carriera

La carriera di Rosanna Banfi inizia in giovane età. Cresciuta a Roma, ha frequentato diverse scuole e accademie teatrali che hanno permesso di accrescere la sua cultura e la sua esperienza artistica (come attrice) per poi arrivare ai primi debutti. Ha fatto sua la passione del padre, cercando di delineare al meglio il proprio percorso artistico e cinematografico, riuscendo a partecipare a diversi film, tra cui alcuni in cui emerge il nome del padre. Ma non solo: dopo un periodo di stop dovuto alle sue condizioni di salute, torna sul piccolo schermo prendendo parte ad alcune serie televisive e partecipando alla terza edizione de Il Cantante Mascherato (sempre al fianco del padre), fino ad arrivare alla partecipazione su Rai 1 a Ballando con le Stelle.

Marito e figli

Rosanna Banfi è sposata da 30 anni, esattamente dal 1992, con l’attore Fabio Leoni. La coppia ha due figli: Virginia nata nel 1993 e Pietro nato nel 1998.