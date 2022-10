Hai capito chi è Rosanna Banfi? Età, carriera, film, tumore, marito, figli e padre

Rosanna Banfi è nata il 19 aprile 1963 a Canosa di Puglia ed è una famosa attrice. Rosanna è cresciuta a Roma, dove ha frequentato diverse scuole e accademie. È stata la costumista di Vai avanti tu che mi vien da ridere e di Pappa e Ciccia nel 1982, con lo pseudonimo di Rosanna Zagaria.

La figlia di Lino Banfi ha recitato in molti film alla fine degli anni ’80, tra cui Vai avanti tu che mi vien da ridere. Ha debuttato nel grande schermo alla fine degli anni ’80 ed è apparso in programmi televisivi Rai come Il vigile urbano, Un medico in famiglia, Angelo il Custode e molti altri. Nel 2017, insieme al padre, ha aperto un’orecchietteria a Roma per ricordare i sapori della sua terra pugliese. Insieme al suo caro padre Lino ha recentemente partecipato alla terza stagione de Il cantante mascherato. Hanno indossato la maschera del Pulcino e si sono classificati secondi.

Rosanna Banfi è sposata con Fabio Leoni dal 1992. Virginia (nata nel 1993) e Pietro (nato nel 1998) sono i loro figli. L’attrice è stata colpita da un tumore al seno. Il padre, Lino Banfi, ha rivelato in un’intervista del 2009 a La vita in diretta che la figlia era stata curata per un tumore al seno. Di conseguenza, Rosanna Banfi è diventata portavoce della prevenzione del cancro.