Hai capito chi sono i figli di Orietta Berti? Omar e Otis Paterlini!

Sono Omar e Otis Paterlini, i due figli di Orietta Berti. Entrambi hanno avuto la stessa iniziale e una vita avvolta nel calore di mamma e papà. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di loro!

I figli di Orietta Berti, Omar e Otis Paterlini, sono nati dall’amore eterno della cantante per il marito Osvaldo Paterlini. Partiamo dalla loro biografia per scoprire il loro ritratto, tra la vita privata in una famiglia famosa ei riflessi della musica e dell’arte sul loro percorso! Ecco la loro storia… Orietta Berti sposa Osvaldo Paterlini nel 1967. Da questo matrimonio nascono i due figli Omar e Otis Paterlini (Leone, Acquario), rispettivamente nel 1975 e nel 1980. L’intera famiglia vive a Montecchio, in Emilia- Romagnolo. Omar Paterlini ha una vita più riservata rispetto al fratello; il suo compleanno è il 3 agosto (Leone) mentre quello del fratello è il 18 febbraio (Acquario).

La vita privata di Omar e Otis Paterlini

La privacy della famiglia Berti è ben custodita, ma alcuni piccoli dettagli sui figli sono stati rivelati nel corso degli anni, complici i riflettori dei media sulla storia della madre. Il figlio maggiore, Omar Paterlini, sarebbe più riservato e non si hanno particolari informazioni su di lui, mentre di Otis Paterlini si sa che è sposato con Lia Chiari. Il suo lavoro sarebbe quello di psicologo presso il tribunale di Parma. E ora la coppia ha avuto il primo figlio insieme, una figlia di nome Olivia, nel 2019″.

Omar e Otis Paterlini: altre 4 cose da sapere sui figli di Orietta Berti

In casa Paterlini, la lettera “O” è un’iniziale comune a tutti i nomi: Orietta, Osvaldo, Omar, Otis e… Olivia Paterlini, la nipote della cantante! Nella famiglia della cantante ci sono anche la suocera Odilla, la madre Olga e il nonno Oreste. La famiglia sembra avere una curiosa ossessione per la lettera “O”, ma non è necessariamente così strano. In fondo, sono tutti laureati – orgoglio di mamma e papà – e Otis ha conseguito la laurea in scienze della comunicazione con una tesi su … Orietta Berti! Omar ha ereditato la passione della madre per la musica; suona la chitarra in una band ma si tiene lontano anni luce dal mondo dello spettacolo. Otis ha preso una strada completamente diversa da quella della madre: giocatore di basket.