Hai capito chi è Luca Argentero? Età, carriera, biografia, DOC Nelle Tue Mani, Moglie e Figlia

Nato a Torino nel 1978, Luca Argentero è un noto attore italiano. Ha raggiunto la notorietà partecipando al Grande Fratello 3, poi è diventato attore cinematografico e televisivo ed è apparso in diversi film, tra cui La meglio gioventù e L’ultimo bacio. Nel 2010 ha sposato l’attrice Cristina Marino; insieme hanno una figlia, Nina Speranza Argentero.

Chi è Luca Argentero?

Nome : Luca Argentero

: Luca Argentero Età : 43 anni

: 43 anni Data di nascita : 12 aprile 1978

: 12 aprile 1978 Segno Zodiacale : Toro

: Toro Luogo di nascita : Torino

: Torino Professione: Attore

Attore Altezza : 185 cm

: 185 cm Peso : 75 kg

: 75 kg Tatuaggi : nessun tatuaggio

: nessun tatuaggio Instagram ufficiale: @lucaargentero

Biografia

Luca Argentero è nato a Torino il 12 aprile 1978. Il padre è un costruttore e maestro di sci, mentre la madre è una casalinga di origini siciliane. Ha una sorella di nome Francesca, che gli somiglia molto, e insieme alla famiglia cresce a Moncalieri. Dopo la maturità, si iscrive alla Facoltà di Economia dell’Università di Torino e contemporaneamente lavora come barista in un locale notturno. Nel 2003 decide di partecipare alla terza edizione del reality show Il Grande Fratello, classificandosi terzo. Al casting è stato proposto dalla cugina Alessia Ventura, all’epoca Letterina (migliore amica) del programma Passaparola di Gerry Scotti”.

Luca Argentero e Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino si sono fidanzati dal 2017, dopo essersi conosciuti nel film “Natale ai Caraibi” in cui entrambi recitavano. I due attori hanno dichiarato che la loro storia d’amore è iniziata dopo la fine del matrimonio di Luca con Miryam Catania. Nel dicembre 2019, Luca e Cristina hanno annunciato di aspettare la loro prima figlia insieme. Nel maggio 2020, Cristina e Luca sono diventati genitori di Nina Speranza Argentero, la loro prima figlia insieme. L’annuncio è stato dato su Instagram, come si può vedere qui sotto.

Ex Moglie

Dopo cinque anni di fidanzamento, Luca Argentero e Myriam Catania si sono sposati nel luglio 2009. I due attori si sono separati un anno dopo ei giornali di gossip si sono scatenati attribuendo la causa della loro rottura a Cristina Marino, con cui Argentero avrebbe fatto conoscenza mentre lavorava sul set di “Natale ai Caraibi”. Argentero ha negato che il suo matrimonio fosse finito e ha dichiarato che era finito molto prima di incontrare Marino. Nel 2017 Argentero si è fidanzato con la Marino e nel dicembre 2019 ha annunciato che aspettavano una bambina. La bambina è nata il 20 maggio 2020.

Carriera

Luca Argentero è un uomo dai molti talenti. Nel 2003, mentre viveva ancora con i genitori, ha partecipato a un reality show della televisione italiana e ha vinto il terzo premio. È il suo primo assaggio di notorietà; poco dopo, diventa modello e compare nelle pubblicità del mensile maschile Max. Nel 2005 debutta come attore nella serie televisiva Carabinieri; nello stesso anno ottiene il suo primo ruolo cinematografico in A casa nostra di Francesca Comencini. L’anno successivo, Argentero ha lavorato con Ferzan Ozpetek in Saturno contro; la stampa italiana ha lodato la loro chimica sullo schermo. Nel 2009, Argentero ha ricevuto una nomination ai David di Donatello come miglior attore per Diverso da chi?; nello stesso anno è apparso al fianco di Brenno Placido ne Il grande sogno, diretto da Michele Placido. Nel 2010,

Luca Argentero è un attore italiano diventato famoso dopo la partecipazione al reality show “Grande Fratello”. Sfrutta la sua fama per diventare attore e nel 2006 debutta sul grande schermo nel film di Francesca Comencini “A casa nostra”. Nel 2007 ha vinto il Premio Diamanti per la sua convincente interpretazione di un ragazzo omosessuale nel film “Saturno contro” di Ferzan Ozpetek. Nel 2009, Argentero ha ricevuto una nomination ai David di Donatello come miglior attore protagonista nel film “Diverso da chi?” di Umberto Carteni. In seguito ha preso parte ad altri progetti come “Il grande sogno di” di Michele Placido e “La donna della mia vita” di Luca Lucini. La fama internazionale gli è arrivata nel 2010 per il suo ruolo nel film “Mangia, prega, ama” diretto da Ryan Murphy e interpretato da Julia Roberts. Alla fine del 2021, recita in “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto” nel ruolo di un Don.