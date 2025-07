Samuele Privitera muore a 19 anni dopo una caduta al Giro della Valle d’Aosta: gara sospesa

Il mondo del ciclismo italiano è stato colpito da una tragedia con la morte di Samuele Privitera, promettente atleta di appena 19 anni. Il giovane corridore, originario di Imperia, ha perso la vita in seguito a un grave incidente verificatosi durante la prima tappa del Giro della Valle d’Aosta, competizione dedicata agli Under 23 e nota per la sua difficoltà. L’incidente si è verificato nei pressi del comune di Pontey, in un tratto di discesa.





Secondo le prime ricostruzioni, Privitera, che correva per il team Hagens Berman Jayco, avrebbe perso il controllo della bicicletta a causa di un dosso. L’alta velocità del gruppo, che pare viaggiasse a circa 70 km/h, ha reso inevitabile l’impatto contro un cancello metallico. Durante la caduta, il casco del giovane ciclista si è sganciato, lasciandolo senza protezione e provocando gravi traumi cranici.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto, Samuele Privitera è stato trasferito in condizioni critiche all’ospedale Umberto Parini di Aosta, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo, poche ore dopo l’arrivo in ospedale, i medici hanno constatato il decesso del giovane atleta.

Il comitato organizzatore del Giro della Valle d’Aosta ha espresso profondo cordoglio per quanto accaduto e ha deciso di sospendere temporaneamente la competizione. La seconda tappa, prevista per giovedì 17 luglio a Passy, è stata annullata. In una nota ufficiale, la Società Ciclistica Valdostana ha dichiarato: “La Società Ciclistica Valdostana è addolorata per la prematura scomparsa di Samuele Privitera. Il corridore è caduto oggi, nel corso della prima tappa del Giro della Valle d’Aosta, nel territorio comunale di Pontey. Prontamente assistito dal servizio sanitario al seguito della corsa, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Parini di Aosta dove è purtroppo deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ed è al vaglio delle autorità di pubblica sicurezza. In ragione di quanto accaduto, il comitato organizzatore ha deciso di cancellare la seconda tappa in programma domani, giovedì 17 luglio, a Passy”.

La competizione dovrebbe riprendere con la terza tappa, prevista per venerdì 18 luglio. Gli organizzatori hanno annunciato che il tratto iniziale della tappa sarà neutralizzato e preceduto da un momento di raccoglimento in memoria di Samuele Privitera. Inoltre, tutte le cerimonie protocollari fino al termine della manifestazione sono state cancellate. Le squadre partecipanti avranno la libertà di decidere se proseguire o meno la corsa.

Il Giro della Valle d’Aosta è considerato uno degli appuntamenti più impegnativi per i giovani ciclisti, con un dislivello totale di 12.000 metri. Per Samuele Privitera, classe 2005 e prossimo a compiere 20 anni ad ottobre, questa gara rappresentava un’importante opportunità per dimostrare il suo talento e consolidare la sua promettente carriera nel ciclismo.

La squadra Hagens Berman Jayco, vivaio del team Jayco‑AlUla guidato da Axel Merckx, aveva riposto grandi speranze nel giovane atleta italiano. La sua tragica scomparsa lascia un vuoto non solo nella sua famiglia e nel team, ma anche nell’intero panorama sportivo italiano.

Le autorità stanno continuando a indagare sulla dinamica dell’incidente per chiarire le cause che hanno portato alla caduta fatale di Samuele Privitera. Nel frattempo, il mondo del ciclismo si unisce nel dolore per la perdita di un giovane talento che aveva davanti a sé un futuro promettente.