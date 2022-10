Hai capito chi sono Sofia, Sarah Elisabeth, Serena Grace e Daniele: figli di Dodi Battaglia

Durante un’apparizione a “Verissimo”, Sofia Battaglia ha ricevuto un messaggio affettuoso dal padre Dodi: “Una figlia non viene a raccontare i suoi problemi al padre, credo che mia moglie, Paola Toeschi, le abbia raccontato quello che le stava succedendo in modo intelligente e rispettoso, perché questi ragazzi non sono più gli stessi di quando avevo 15 anni. Ora che sono più intelligenti, non c’è bisogno di informarli di nulla: vedono e capiscono”.

“Grazie al cielo, la mia figlia più piccola, Sofia, è intelligente e forte”, ha detto Dodi Battaglia, riferendosi ancora una volta a sua figlia. “Spero che non perda la sua umanità e che continui così”. (Traduzione di Alessandro Nidi)

Dodi Battaglia: “Io e Sofia stiamo riorganizzando la nostra vita”

È un periodo difficile per Dodi Battaglia, il celebre chitarrista dei Pooh, intervistato oggi da Silvia Toffanin a Verissimo. La recente scomparsa di Paola Toeschi lo ha fatto soffrire molto, ma sa che deve essere forte, soprattutto per la figlia Sofia, che ha 16 anni. Non è mai piacevole assistere alla scomparsa della propria madre, ma deve essere particolarmente difficile affrontare un cambiamento così grande mentre si è ancora a scuola.

Secondo Verissimo, Dodi Battaglia ha messo da parte il lavoro per dedicarsi a lei: “Io e Sofia stiamo lentamente riorganizzando la nostra vita. Ho cancellato tutti gli impegni futuri fino alla fine dell’anno per starle vicino. In futuro terrò solo dei workshop, ma l’anno prossimo voglio tornare a esibirmi con la mia band”.

Dodi Battaglia, quattro figli da tre donne diverse

Sofia è una dei quattro figli del chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia, tutti con madri diverse. Oltre a Sofia, ci sono altre due figlie, Sarah Elisabeth e Serena Grace Battaglia, nate da Battaglia e Louise Van Buren, discendente di Martin Van Buren, ottavo presidente degli Stati Uniti. Daniele Battaglia, terzo figlio di Battaglia, è un noto artista. Sua madre, Loretta Lanfredi, è un’attrice.