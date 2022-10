Hai mai visto i 4 figli di Heather Parisi?

Avete mai visto i figli di Heather Parisi? Oltre ad averne quattro, sono uno più bello dell’altra. Scopriamo nel dettaglio chi sono e come si chiamano. Per moltissimi anni, Heather Parisi è stata una delle showgirl più amate in Italia, sicuramente rappresenta una dei volti storici ed iconici della tv. Negli ultimi anni è tornata al centro dell’attenzione, dopo la sua partecipazione come insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Heather Parisi: ecco chi sono i suoi 4 figli

Oltre a essere un’eccellente ballerina e cantante, Heather Parisi ha anche una carriera colorata e drammatica. Molti ricordano ancora la sua bellezza e il suo talento. La Parisi ha quattro figli, due dei quali sono gemelli. Nonostante la sua vita privata rimanga tale, sappiamo che le sue prime due figlie risiedono lontano da lei, mentre le gemelle le sono costantemente vicine. Siete interessati a scoprire chi sono e cosa fanno? Vediamole insieme.

Heather Parisi: ecco chi sono i 4 figli

Heaphy Parisi è nata a Los Angeles il 27 gennaio 1960 e ha sempre avuto un’infanzia tranquilla perché i suoi genitori hanno divorziato presto. Alla fine degli anni ’70 decide di trasferirsi a New York per studiare danza classica con l’American Ballet Company. La sua vita cambia per sempre quando un importante coreografo la nota e la invita a ballare sul palco con Pippo Baudo. Pippo Baudo la introdusse nel mondo dello spettacolo dopo averla vista nel programma televisivo Luna Park. La prima stagione di Fantastico fu un grande successo e avvenne il suo vero debutto.

Heather Parisi ha sposato Giorgio Manenti nel 1992 e dal loro amore è nata la prima figlia, Rebecca Jewel Parisi Manenti. Dopo aver divorziato dal primo marito e aver iniziato una nuova relazione con Giovanni di Giacomo, Heather ha avuto la loro seconda figlia, Jacqueline Luna. Nel 2010, Heather ha voluto avere un altro figlio attraverso la fecondazione in vitro (IVF). Il suo attuale coniuge, Umberto Maria Anzolin, ha acconsentito, e sono stati concepiti i gemelli Dylan ed Elizabeth.

Inizialmente, la Parisi è stata molto criticata per la sua decisione di avere figli con due uomini diversi, ma oggi ha una bella famiglia. Le due figlie maggiori, che hanno padri diversi, sono molto unite e si vedono spesso.