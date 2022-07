“Hai un tumore e pochi mesi di vita”, Jasmin sopravvive e il cancro scompare con terapia sperimentale

Una donna britannica di 51 anni, Jasmin David, dice di essere rinata dopo aver ricevuto la splendida notizia.

Una donna di Manchester, in Inghilterra, ha descritto la sua lotta contro il cancro al seno in un’intervista alla BBC. Nel novembre 2017 le è stato diagnosticato un nodulo sopra il capezzolo. Nel tentativo di eliminare il cancro, le sono state somministrate immediatamente chemioterapia, radiazioni e mastectomia. Nell’ottobre 2019 il cancro è ricomparso e si è scoperto che si era diffuso ai polmoni, ai linfonodi e ad altri tessuti, facendo prevedere ai medici che non sarebbe sopravvissuta.

Un farmaco sperimentale combinato con un farmaco immunoterapico al The Christie Hospital è stato utilizzato per trattare il suo cancro e lei ha colto al volo l’opportunità di partecipare a una sperimentazione. Il cancro è regredito e alla fine è stato debellato.

La donna che raccontava la sua storia era sopraffatta dall’emozione mentre ricordava le difficoltà che aveva dovuto superare per essere curata. Ha detto: “Almeno ho potuto fare qualcosa per aiutare gli altri”, perché non era sicura che il trattamento sarebbe stato efficace per lei. È stata ricoverata in ospedale a causa della gravità degli effetti collaterali, ma poi ha iniziato a rispondere bene al trattamento e di conseguenza è rinata.