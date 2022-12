Heather Parisi marito Umberto Maria Anzolin

Umberto Maria Anzolin è noto per essere stato sposato con Heather Parisi, anche lei incinta di due gemelli nel 2010: Elizabeth e Dylan. Nel 2013 Umberto Maria Anzolin è stato sposato con Heather Parisi. Umberto è un noto imprenditore vicentino e dirigente di conceria, diventato molto controverso a causa di un clamoroso scandalo. Da alcuni anni vive con la moglie e i figli a Hong Kong.

Heather Parisi marito: chi è Umberto Maria Anzolin? Lo scandalo dell’azienda di famiglia

Il marito di una showgirl televisiva è coinvolto in una serie di polemiche da quando, secondo alcune indiscrezioni, la Procura ha iscritto il suo nome nel registro degli indagati per il fallimento dell’azienda di famiglia Conceria Anzolin. La coppia era nota nel vicentino, dove si diceva che il fallimento dell’azienda fosse dovuto a Umberto e Heather. Umberto e Heather hanno divorziato nel 2009, dopodiché l’azienda sarebbe fallita, dovendo tutti i soldi alla famiglia.

Nel 2013 la famiglia ha poi deciso di trasferirsi a Hong Kong per iniziare una nuova vita. In Italia, però, restano i 52 dipendenti in cassa integrazione e il debito multimilionario, proprio perché la famiglia non gode di una buona reputazione. Ora gli Anzolin, e in particolare Umberto, sono a capo del ramo orientale dell’azienda di import-export.

Heather Parisi no vax: il suo pensiero contro il vaccino

Heather Parisi, dal canto suo, non è stata esente da polemiche per le sue posizioni no vax degli ultimi anni. “In una società normale, la decisione personalissima di non vaccinare non sarebbe nemmeno necessaria. Ma per quasi due anni non abbiamo vissuto in una società normale, e quando oso dire che non vaccino (…) vengo subito messa a tacere, perché queste opinioni spettano solo agli esperti e agli uomini di scienza, secondo lei. Chi segue la narrazione ufficiale è solo chi la critica.