Honor X40 GT: aspirazioni gamer e ispirazione sportiva per il nuovo cellulare economico con Snapdragon 888

Un mese fa Honor ha presentato l’ Honor X40 5G con un design rotondo, sebbene con un processore 5G di fascia media, lo Snapdragon 695. Ora l’azienda ha annunciato un nuovo modello con Snapdragon 888 e ispirazione per le auto da corsa.

Honor X40 GT è ufficiale come un nuovo cellulare di fascia alta a prezzi accessibili con ricarica rapida da 66 W, tripla fotocamera da 50 megapixel e uno schermo con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e risposta al tocco di 480 Hz.

Scheda tecnica dell’Honor X40 GT

Honor X40GT Schermo LCD 6,81″

Full HD+

144 Hz

480 Hz risposta al tocco Dimensioni e peso 166,1 x 75,8 x 8,45 mm 199,5

g Processore Snapdragon 888 RAM 8/12GB Magazzinaggio 256 GB Fotocamera frontale 16MP f/2.45 Videocamera posteriore 50 MP f/1.8

2 MP f/2.4 bokeh

2 MP f/2.4 macro Batteria 4800 mAh Ricarica rapida 66 W Sistema operativo Magic UI 6.1

Android 12 connettività 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC Altri Lettore di impronte digitali su un lato Prezzo 341 euro da cambiare

L’Honor X40 più veloce

I cellulari Honor più potenti sono quelli della serie numerata (senza lettere, come l’ Honor 70 ), ma la serie Honor X cresce e inizia a calpestare la linea sottile che separa la fascia media dalla fascia alta .

Mentre l’Honor X40 5G aveva uno Snapdragon 695, nell’Honor X40 GT troviamo uno Snapdragon 888 . Lo Snapdragon 888 avrà presto due anni, ma è un terminale di fascia alta a 5 nanometri. Viene fornito con versioni con 8 e 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione corrispondente.

Con più aspirazioni di gioco rispetto al modello standard, l’Honor X40 GT opta per uno schermo LCD da 6,81 pollici con risoluzione Full HD+, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una velocità di risposta al tocco di 480 Hz. Lo schermo è piatto, a differenza del Onore X40.

Nella parte superiore di detto schermo troviamo la fotocamera frontale, da 16 megapixel, forata al centro della parte superiore, mentre dietro abbiamo una tripla fotocamera con design circolare per il modulo. L’obiettivo principale è da 50 megapixel , con sensori bokeh e macro da 2 megapixel ciascuno.

L’Honor X40 GT monta una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W (caricatore incluso nella confezione), include il lettore di impronte su uno dei suoi lati ed è in vendita con Magic UI 6.1 con Android 12 preinstallato.

Versioni e prezzi dell’Honor X40 GT

L’Honor X40 GT è per ora ufficiale in Cina e non sappiamo ancora se sarà venduto in altre regioni. È disponibile nei colori nero, argento e nero con decoro racing e due varianti: