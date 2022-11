Il malore e la morte improvvisa di Lucia Piccioli a 39 anni, si farà l’autopsia

Il medico necroscopo dell’Asur ha deciso di eseguire l’autopsia sul corpo di Lucia Piccioli, la giovane mamma morta giovedì sera per un improvviso arresto cardiaco. I funerali sono stati quindi rinviati a domenica mattina alle 9 nella chiesa di San Pio X a San Benedetto del Tronto. Il funerale, inizialmente previsto per le 11 nella stessa chiesa, è stato successivamente annullato presso la Nucci Funeral Home di via Col dei Pioppi a San Benedetto. La salma della 39enne sarà trasportata oggi all’obitorio dell’Ospedale San Benedetto per l’autopsia, nel tentativo di determinare le cause del decesso.

Malore e morte di Lucia

Quando Lucia, che viveva nella chiesa di San Pio X con la figlia piccola e il coniuge, si è sentita male, il coniuge ha chiesto l’intervento di un’ambulanza dopo aver notato che aveva difficoltà a respirare e che il cuore aveva smesso di battere. L’equipaggio del pronto soccorso è arrivato sul posto a sirene spiegate dall’ospedale Madonna del Soccorso, ma non è riuscito a salvarla. La giovane età della vittima e la sua rapida morte hanno richiesto l’autopsia, che inizialmente è stata rifiutata.

Ieri mattina è stata istituita la camera ardente e sono stati presi accordi con la parrocchia di San Pio X per il funerale (previsto per oggi alle 11). Nel primo pomeriggio, l’impresa funebre che si occupava delle esequie è stata costretta ad affiggere un avviso in cui si comunicava che il funerale non si sarebbe tenuto come previsto e che sarebbe stata stabilita una nuova data.

L’autopsia si terrà domani mattina, ha annunciato ieri sera il medico legale. Poche ore dopo è stato deciso che l’autopsia si sarebbe tenuta oggi. Il medico legale effettuerà oggi l’autopsia per capire perché Lucia Piccioli è morta. Una volta prelevati i campioni e allestita la camera ardente, la sepoltura di Lucia avverrà nel cimitero di San Benedetto. Il marito di Lucia Piccioli, Simone, la madre Francesca, il padre Alvaro e la sorella Chiara piangono la sua scomparsa. La figlia di Lucia Piccioli sarà assistita dalla famiglia dopo la sua morte.