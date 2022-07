Ilary Blasi al mare con la figlia Isabel: costume arcobaleno e kimono zebrato

BY Emanuela Rizzo

Ilary Blasi ha vissuto un’estate difficile. La conduttrice ha annunciato la separazione dal calciatore Francesco Totti, dopo quasi 20 anni di matrimonio e tre figli. Le voci sui dissapori coniugali circolavano da mesi, ma la Blasi e Totti avevano chiesto la privacy per proteggere i figli, soprattutto Cristian e Chanel. Poi, dieci giorni fa, hanno confermato le voci rilasciando un comunicato congiunto: si sono lasciati definitivamente. Per proteggere i figli dall’invadenza dei media mentre si adattano alla nuova realtà, la famiglia volata insieme in Africa, ma ora è tornata a casa e sta continuando la pausa estiva nel migliore dei modi.

Ilary Blasi è tornata in Italia con la sua bambina più piccola, Isabel. La bambina è la terza figlia avuta dal marito, la star del calcio Francesco Totti. A marzo ha festeggiato il suo sesto compleanno e proprio quella festa è stata una delle ultime occasioni in cui i genitori sono stati visti insieme. Cristian e Chanel, invece, hanno rispettivamente 16 e 15 anni. La bambina è la fotocopia di Ilary Blasi: l’ex modella, infatti, assomiglia a Isabel nelle foto d’infanzia!

La 41enne ha condiviso alcuni di questi momenti felici con i fan ei follower sui social media, postando una foto di lei e del suo piccolo in spiaggia. La piccola indossa un bikini a righe colorate, un motivo arcobaleno sgargiante perfetto per l’estate. Bikini e kimono, invece, per Ilary Blasi: prima uno a fantasia jungle e poi un altro a fantasia zebrata.