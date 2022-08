Ilary Blasi innamorata di un amico di Totti? chi è l’uomo segreto

Mentre la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a parlare il mondo del gossip, sembra che la conduttrice faccia fissa con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Tuttavia, si dice che la Blasi abbia messo gli occhi su un amico dell’ex marito: di chi si tratta?

Ilary Blasi è innamorata di un amico di Totti?

La nuova fidanzata di Francesco Totti, Noemi Bocchi, sta ricevendo più attenzione da parte della stampa rispetto alla sua ex moglie Ilary Blasi. La Blasi, d’altra parte, non si è praticamente fatta vedere in pubblico dopo l’annuncio della sua separazione. Secondo quanto riferito, ha trascorso del tempo in una casa al mare a Sabaudia con i suoi figli e ha visitato anche degli amici. C’è una nuova indiscrezione sulla Blasi: starebbe frequentando un amico di Totti.

In questi giorni Francesco Totti fa la spola tra la casa e gli uffici dell’agenzia di scouting nel quartiere dell’Eur. Tra poco andrà in ferie, forse in una meta esotica. Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex.

Ma chi è quest’uomo misterioso? Il mondo del gossip continua a indagare sulla vita privata della conduttrice romana e della sua presunta nuova fiamma. Dal canto suo, però, l’ex parola del calciatore della Roma non dice una, né sulla sua nuova relazione (ammesso che ci sia davvero), né tanto meno sul matrimonio naufragato con la bella Ilary. Prima o poi i diretti interessati parleranno di quello che è successo tra loro? Staro a vedere!

Non solo la rivista di Riccardo Signoretti, ma anche Diva e Donna ha riportato la notizia che Ilary Blasi è innamorata dell’amico di Francesco Totti. È vera questa notizia? La rivista ha anche dedicato la sua ultima copertina a questa storia. Si legge:

Totti e Blasi si stanno nascondendo i rispettivi partner. Per adesso Francesco non esce allo scoperto con Noemi Bocchi e Ilary Blasi tiene segreto il suo nuovo compagno.

A differenza dell’ex marito – noto per la sua disponibilità a parlare della sua vita privata – la conduttrice romana ha scelto di non dire una parola su quello sta passando. Fonti a lei vicine sulla base che la Blasi non vuole essere percepita come una donna ferita e tradita: sui social media, infatti, è sempre raggiante e distante dai pettegolezzi sua vita privata.