Bloccati in sauna da una maniglia difettosa: marito e moglie trovati morti, l’allarme era fuori uso





Una tragica vicenda ha colpito il quartiere Akasaka di Tokyo, dove una giovane coppia di coniugi giapponesi, Masanari Matsuda, 36 anni, e Yoko Matsuda, 37 anni, è stata trovata morta all’interno di una sauna. I due avevano prenotato la sauna privata per trascorrere qualche ora di relax, ma la loro esperienza si è trasformata in un incubo. Il 15 dicembre scorso, i Vigili del Fuoco sono stati allertati da una chiamata di emergenza che segnalava l’attivazione di un allarme antincendio al terzo piano del palazzo.





Secondo le prime indagini, la coppia sarebbe stata bloccata all’interno della sauna a causa di un malfunzionamento della maniglia della porta. Si presume che entrambi siano svenuti e che un asciugamano sia caduto a terra, entrando in contatto con alcune pietre incandescenti della sauna, provocando un incendio. Quando i pompieri sono arrivati sul posto intorno alle 12:30, hanno dovuto forzare la porta, poiché la maniglia non funzionava neanche dall’esterno.

Una volta entrati, i soccorritori hanno trovato parte delle pareti bruciate e i coniugi parzialmente ustionati. Masanari presentava ustioni su entrambe le spalle e in altre zone del corpo, mentre Yoko aveva ustioni sulla spalla destra. Tuttavia, gli inquirenti ritengono che queste ferite siano state causate da esposizione al fuoco dopo che entrambi avevano perso i sensi. I due erano nudi e accasciati l’uno sull’altro, vicino all’uscita, come se avessero tentato di scappare.

Le indagini hanno rivelato che all’interno della sauna era presente un pulsante di emergenza, come previsto dalle normative, ma che era disabilitato da almeno due anni. I vigili del fuoco hanno trovato il coperchio del pulsante alzato, suggerendo che i coniugi avessero tentato di attivarlo più volte senza successo. La polizia ha avviato un’indagine sul proprietario della sauna, ritenendo che la pratica di non riattivare il pulsante di emergenza fosse diventata una consuetudine.

Secondo quanto ricostruito, la coppia era entrata nella sauna intorno alle 11:00 e aveva prenotato l’uso della struttura fino alle 13:00. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, quando i due coniugi hanno cercato di uscire, trovandosi di fronte all’impossibilità di aprire la porta. La situazione si è trasformata in una tragedia, con la coppia che ha perso la vita a causa di un malfunzionamento che avrebbe potuto essere evitato.

Questa vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture pubbliche e sull’importanza di garantire che le attrezzature di emergenza siano sempre funzionanti. Incidenti come questo mettono in luce la necessità di controlli regolari e di una manutenzione adeguata per prevenire situazioni potenzialmente letali.

L’episodio ha suscitato una forte reazione nella comunità locale e ha portato a una riflessione più ampia sulla sicurezza dei luoghi di svago, in particolare quelli destinati al benessere e al relax. La morte di Masanari e Yoko Matsuda è un tragico promemoria dell’importanza di garantire che le misure di sicurezza siano sempre in atto e che i clienti possano usufruire dei servizi in totale tranquillità.



