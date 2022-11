Ilary Blasi, scoperto il nuovo compagno: esce di notte ma non è bastato

L’amore non è passato senza che la coppia abbia avuto qualche complicazione. Mentre Francesco Totti partecipa alla decisione finale del Tribunale e come Ilary risponderà alle accuse, sembra che lei sia pronta a voltare pagina. Un nuovo fidanzato sarebbe stato trovato dalla bella conduttrice televisiva, ridurre dalla dolorosa con Francesco Totti. In attesa di vedere come procederanno le pratiche di amore con l’ex calciatore della Roma, pare che sia di nuovo felice in compagnia di un uomo. Non c’è nulla di scritto, nel che non sono arrivato ufficiale dichiarato di senso, ma è stata pizzicata insieme a una persona da Diva e Donna, che ha pubblicato foto e qualche dettaglio in più.

Ilary Blasi non ha parlato del suo nuovo fidanzato ultimamente, ma di un altro argomento importante. In molti si sono chiesti se Ilary Blasi condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. La verità è stata rivelata dalla rivista Oggi, che aveva parlato di una lunga pausa dalla tv. Sembra che Ilary non rinuncerà ai suoi impegni professionali. Ilary sarà quindi regolarmente al tempo del reality quando andrà in onda la nuova edizione: ormai il prossimo anno, dopo il GF Vip.

Ilary Blasi ha un nuovo fidanzato? Ecco chi sarebbe

Ecco un succoso scoop della settimana Diva e Donna su Ilary Blasi e il suo nuovo fidanzato. Secondo la rivista, la regina de L’Isola dei Famosi era a cena in un elegante ristorante di Roma con il suo bel cavaliere dall’armatura scintillante. In seguito, è stato rivelato che lui si chiama Daniele e lavora nella ricerca farmaceutica.

Molti sono curiosi di conoscere il nuovo fidanzato di Ilary Blasi e cosa fa nella vita. Ecco cosa sappiamo a riguardo. Si dice che stia frequentando un certo Edmondo, che è uno dei principali proprietari di un’agenzia immobiliare a Roma e Milano. Ha anche interessi in una società di fitness e benessere con sede a Sabaudia, per anni ritiro estivo di Totti e Blasi. Quindi, se vi state chiedendo della vita privata di Ilary, questi sono indizi importanti!

Sebbene non sappiamo con certezza se tra i due sia nata davvero una love story, dalle primissime immagini di Diva e Donna si vedrebbe una certa confidenza tra Ilary Blasi e questo Edmondo, quindi non sembrerebbe esserci solamente dell’innocua amicizia. Vedremo se nei prossimi giorni saranno beccati nuovamente insieme.