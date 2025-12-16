Tragedia per Martina, morta in uno scontro in scooter mentre andava a scuola: “Non è giusto”. L’amica che era con lei è grave





Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Martina Gnoli, una giovane di 18 anni, mentre si recava a scuola. L’incidente è avvenuto sulla via Marecchiese a Santarcangelo di Romagna, dove Martina, in sella al suo scooter insieme a un’amica, è stata travolta da una Dacia Sandero guidata da una donna di 46 anni. La notizia ha scosso profondamente la comunità scolastica dell’istituto Belluzzi-Da Vinci di Rimini, dove Martina era iscritta all’ultimo anno.





La dirigente scolastica, Barbara Cappellini, ha espresso il suo cordoglio, dichiarando: “Una notizia terribile, siamo vicini alla famiglia in questa tragedia, e ne rispettiamo il dolore.” Gli studenti e gli insegnanti sono rimasti sotto choc per la perdita della giovane, che rappresentava una promessa per il futuro.

L’amica di Martina, che era con lei al momento dell’incidente, è attualmente ricoverata presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Sebbene abbia riportato diversi traumi, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime indagini, l’incidente si è verificato quando l’auto ha effettuato una svolta a sinistra verso una strada laterale, e le due ragazze non sono riuscite a evitare l’impatto. Entrambe indossavano il casco e il motorino era omologato per il trasporto di due persone.

La comunità di Sant’Ermete, dove Martina era molto conosciuta, è in stato di incredulità. Un commento raccolto in un bar del paese riporta: “Era il tempo in cui stavi sbocciando. Ci troviamo qui, senza parole, con un dolore immenso che attraversa tutti: un’intera comunità. Ci uniamo alla famiglia nel rispetto e nel silenzio. Non è giusto.” La perdita di una giovane così promettente ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che la conoscevano.

Il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, ha anche lui espresso il cordoglio della comunità attraverso un post sui social media. Ha scritto: “Una tragedia ha colpito al cuore la nostra comunità: questa mattina, in un incidente stradale a pochi metri da casa, ha perso la vita una giovane ragazza di Sant’Ermete. È stato un risveglio terribile e voglio stringermi attorno alla famiglia e a tutte le persone care, cercare di far sentire loro la mia vicinanza, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Santarcangelo in un momento così drammatico.” È importante notare che Martina era figlia del titolare di Gnoli Costruzioni, un’azienda locale.

L’incidente ha suscitato anche preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale nella zona. Molti residenti hanno chiesto un maggiore controllo del traffico e un potenziamento della segnaletica stradale per prevenire simili tragedie in futuro. La comunità si è unita nel dolore, organizzando momenti di raccoglimento e riflessione per onorare la memoria di Martina.

In attesa di ulteriori sviluppi, le autorità competenti stanno indagando sulle circostanze esatte dell’incidente, cercando di chiarire eventuali responsabilità. La famiglia di Martina ha chiesto rispetto per il loro dolore e ha espresso il desiderio di affrontare questa difficile situazione con riservatezza.



