Barista pugnalato a morte a Sarezzo, in provincia di Brescia: un 32enne nei guai





Un tragico omicidio si è verificato nella serata di ieri a Sarezzo, un comune in provincia di Brescia. Intorno alle 23, all’esterno di un bar, un uomo di 55 anni, identificato come Andrei Zakabluk, è stato accoltellato. L’aggressione ha avuto luogo in un contesto che ha lasciato la comunità sotto shock, con i dettagli dell’incidente che continuano a emergere.





Dopo l’aggressione, Zakabluk è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia, ma nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. La notizia della sua morte ha suscitato una forte reazione tra i residenti della zona, molti dei quali conoscevano il barista e lo descrivono come una persona ben voluta.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente dopo l’incidente. Il presunto autore dell’aggressione, un uomo di 32 anni di origine moldava, è stato fermato dai carabinieri poco dopo l’accaduto. L’uomo è stato portato in caserma, dove è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire la dinamica degli eventi che hanno portato a questo gesto estremo.



