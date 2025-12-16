La mamma e la sorella del mio ragazzo mi hanno urlato contro il giorno del suo compleanno e adesso annullo i piani per Natale

A inizio mese era il compleanno del mio ragazzo. Siamo andati a cena con tutta la sua famiglia, il suo coinquilino, la ragazza del coinquilino e me. Tutto procedeva bene, fino al momento del dolce. Sua madre voleva tornare a casa perché aveva preparato lei stessa la torta per lui – dettaglio carino.





A un certo punto ha menzionato di volere il caffè. A casa nostra usiamo solo la French press, quindi il mio ragazzo mi ha chiesto se, secondo me, valeva la pena fermarsi da qualche parte a comprare delle cialde per la loro Keurig, oppure se potevo usare il mio sconto da lavoro (sono manager per un importante rivenditore di caffè) per prendere qualche confezione di caffè in offerta e semplificarci la vita, visto che eravamo in tanti.

Mentre iniziavo a rispondergli, tutti hanno iniziato a parlare sopra di noi. E qui sua madre mi ha urlato contro, in mezzo a un ristorante affollato: “[NOME]! SMETTILA DI PARLARE!”. E io ho smesso. Sono rimasta in silenzio per qualche istante, sotto gli sguardi di tutti. La ragazza del coinquilino si è subito preoccupata, chiedendomi se stessi bene, se volessi fare una passeggiata o andare in bagno con lei, perché – cito – “quello che è successo non è stato carino, anche io sarei sconvolta, ecc.”. Ho scosso la testa e le ho chiesto pacatamente di lasciar stare.

Ora, il contesto su di me: sono una persona che in passato reagiva in modo esplosivo, ma ho lavorato molto su me stessa. Mi sono trasferita dall’altra parte del Paese proprio per allontanarmi da dinamiche familiari tossiche. Sono in terapia da anni per gestire quelle tendenze, anche da prima di conoscere il mio attuale ragazzo. Per questo, ho un limite molto chiaro: non permetto a nessuno, famiglia inclusa, di parlarmi in quel modo, e allo stesso modo non permetterei mai che parlino così al mio partner. È una linea rossa di cui lui era perfettamente consapevole, perché situazioni simili, seppur minori, si erano già verificate.

Nonostante questo, ho ingoiato l’orgoglio. Mi sono scusata, dicendo che avevo bisogno di un po’ d’aria e di un momento da sola, ufficialmente per “fumare”, ma in realtà per decomprimermi ed evitare assolutamente di creare una scena al suo compleanno. Una cosa che, ribadisco, si poteva evitare del tutto.

Eppure, nonostante avessi chiesto esplicitamente spazio per non reagire con rabbia, lui mi è venuto dietro. Sua madre mi ha seguita fuori per dirmi che le dispiaceva di avermi ferita i sentimenti, urlandomi contro “come a un adolescente”, ma che era sovrastimolata dalla famiglia perché io stavo parlando con suo figlio mentre gli altri parlavano con lei. Le ho risposto che capivo, ma che non apprezzavo quanto accaduto e che avevo comunque bisogno di quel momento di spazio per calmarmi. Lei ha rincarato la dose, sostenendo che se non avessi parlato, non si sarebbe sentita sopraffatta. Le ho ripetuto che avevo bisogno di un attimo, che sarei rientrata, e che le chiedevo semplicemente il permesso di sentire le mie emozioni senza doverle gestire per lei.

Lei era visibilmente turbata perché non accettavo subito e passivamente le sue scuse, o perché non restavo fuori ad ascoltare le sue giustificazioni. Ma io ero già arrabbiata e avevo chiesto spazio più volte. Alla fine, me ne sono andata comunque, dicendo che avremmo potuto parlarne più tardi, a casa.

Rientro e mi rimetto a sedere, in silenzio. A quel punto, sua sorella inizia a urlarmi contro, di nuovo nel ristorante affollato, dicendo che ha trovato irrispettoso da parte mia rientrare lasciando sua madre fuori da sola. Va bene? Non avevo intenzione di litigare, quindi le ho chiesto di lasciar perdere tutto finché non fossimo tornati a casa. Invece, questa donna di quasi quarant’anni getta tovagliolo e posate sul tavolo e se ne va sbattendo la porta.

Ho continuato a stare seduta, in silenzio.

Torniamo a casa, e a quel punto il mio ragazzo inizia ad attaccarmi? Ho detto: “No, grazie”. Ho chiuso la serata, suggerendogli di godersi il tempo con la sua famiglia, perché non avevo intenzione di litigare con lui per il loro comportamento in quel momento.

Il giorno dopo gli ho detto chiaramente: senza scuse sincere, avrebbe portato i miei regali a casa sua e io non ci sarei andata. Per me è una questione di principio, una collina sulla quale sono disposta a morire.

Oggi, questo tizio si aspetta che io mi scusi con sua sorella e sua madre per non aver “ascoltato” il loro comportamento, e che lo faccia perché lui possa “godersi le vacanze”. La mia risposta è stata: porta pure i miei regali da loro e goditi le feste, se è questo che ti aspetti.

Non ho intenzione di restare intrappolata in una relazione con qualcuno che permette alla sua famiglia di parlarmi come vuole e si aspetta che io stia docile e zitta mentre lo fanno. Assolutamente no.

E tutto questo per cosa? Per aver letteralmente risposto a una domanda sul caffè.

È pura follia.

E, dato che i dettagli sono molto specifici, un messaggio diretto a sua sorella, se mai leggesse: o ti scusi, o puoi andare a farti un giro.