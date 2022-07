“Ilary Blasi sta pensando di lasciare Roma e trasferirsi a Milano”

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è e resterà un tema caldo sulle riviste di gossip anche quest’estate, visto che quasi ogni ora emergerà nuovi dettagli. Il settimanale Nuovo, ad esempio, riporta che la conduttrice potrebbe lasciare Roma per Milano, ma ci sono alcuni ostacoli a questa decisione.

L’ipotesi trasferimento a Milano

Alfonso Signorini, direttore della settimana Chi, ha dichiarato che Ilary Blasi starebbe pensando di sposarsi a Milano per avvicinarsi alla sede di Mediaset e per stare vicino all’amica Silvia Toffanin. Uno dei motivi principali di questa scelta sarebbe quello di allontanarsi il più possibile da Francesco Totti dopo la loro rottura; è che probabile la voglia di prendere le distanze da un certo ambiente. Tuttavia, l’impresa non sarebbe così facile: se la Blasi decidesse di trasferirsi con i figli, questi ultimi dovrebbero rinunciare alle loro amicizie e alle loro routine quotidiane già ben definite – e Cristian gioca anche nella squadra giovanile under 17 della Roma – e sarebbe quindi difficile far coincidere tutte queste esigenze.

Le trattative per la separazione

Nel frattempo, però, gli avvocati della coppia stanno lavorando per trovare il miglior accordo possibile per la loro separazione. Secondo le prime indiscrezioni, a Ilary Blasi spetterebbe la casa del valore di 10 milioni di euro, ma ci sono anche altre proprietà che rientrerebbero nella divisione dei beni. Nel frattempo, qualcosa di più sulla rottura del secolo sta emergendo e riguarda Totti, che a quanto pare non aveva alcuna intenzione di separarsi dalla moglie; come dichiara Alex Nuccetelli, amico della coppia, sulla rivista Nuovo, “sono convinto che in lui non si sia mai spento il desiderio di avere Ilary al suo fianco”.