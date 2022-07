Ilary Blasi vola in Tanzania: dopo l’annuncio della separazione con Totti si rilassa in topless

Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è volata in Africa per rilassarsi con i figli. Sta evitando l’attenzione dei media.

Mesi fa, Ilary Blasi e Francesco Totti avevano smentito la fine del loro matrimonio e chiesto più rispetto per i loro tre figli. Pochi giorni fa, un’indiscrezione che circolava insistentemente è tornata a farsi largo, ma questa volta in modo diverso. Ha suscitato grande disappunto tra i fan della coppia. I due hanno ora ammesso che il loro matrimonio è finito, nonostante gli italiani sognino da tempo che un calciatore e una velina si mettano insieme. La conduttrice del programma, forse consapevole della tempesta mediatica in arrivo, ha protetto se stessa e i suoi figli partendo per l’Africa con Chanel, Cristian e Isabel. La sorella Silvia viaggia con loro sui social media.

Ilary Blasi, sua sorella Silvia e i figli di Francesco Totti, Chanel, Cristian e Isabel, sono a Zanzibar. La Blasi potrebbe aver scelto di allontanarsi dall’Italia in questo momento così delicato, di trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici e di concentrarsi sulla propria salute e sul proprio benessere. Ha annunciato la sua fuga in Africa direttamente dall’aeroporto, dove ha condiviso le prime foto. Non era difficile notare i sandali a doppia fascia di Gucci, le tracolle di Chanel in pelle trapuntata, i calzini Adidas x Gucci verdi e bianchi e altri dettagli di lusso.

Non so se c’è qualcosa da raccontare, perché Iary Blasi trascorrerà i prossimi giorni in Africa, per proteggere se stessa e i suoi figli dalla tempesta mediatica in corso. Tutti sono curiosi di conoscere i retroscena della separazione tra Totti e Iary. In particolare, c’è curiosità per i nomi dei loro nuovi amici. Dopo la diffusione delle foto dell’aeroporto, ha condiviso con i suoi fan e follower anche le immagini della Tanzania: una tenda lussuosa dove alloggerà con la sorella e i figli, una spa immersa nel verde e un safari in jeep tra zebre e giraffe. Ha poi condiviso le immagini di un safari su una jeep, tra zebre e giraffe, mostrando una felpa bianca e un cappello beige: un’esperienza nella natura. Tuttavia, al ritorno dal safari, si è concessa un po’ di relax ed è stata fotografata mentre nuotava in piscina, indossando solo un paio di slip neri e stando di spalle. Il famigerato fermaglio, che ora è stato scagionato dalle celebrità, è tra i suoi capelli.