Incidente automobilistico per Chiara Nasti incinta: “Sono dovuta correre al pronto soccorso”

Chiara Nasti, influencer napoletana, è stata coinvolta in un incidente stradale insieme al suo compagno Mattia Zaccagni. La giovane donna ha raccontato l’incidente su Instagram; lo ha fatto con una storia postata per chiedere ai suoi fan un consiglio sulla necessità di indossare la cintura di sicurezza in auto ora che è in dolce attesa.

Chiara Nasti: “Non ho messo la cintura e sono finita al pronto soccorso”

Chiara, chiedendo ai suoi fan il consiglio di promettere gravidanza e cintura di sicurezza in auto, ha un incidente in cui si è ferita al mentre indossava la cintura di sicurezza: “Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre…perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso”. In realtà, il codice della strada non prevede alcun esonero per le donne in attesa, a meno che non esistano “condizioni di rischio particolari” che devono essere certificate dal ginecologo e che, solo in quel caso, consentono alla futura mamma di non indossare la cintura di sicurezza. Ma le linee guida pubblicate sul sito Salute.gov a proposito di gravidanza sono chiare : “I professionisti devono informare le donne che in gravidanza l’uso della cintura di sicurezza non presenta dei rischi e risulta efficace nel ridurre le conseguenze di un incidente. I professionisti devono anche informare le donne del corretto uso della cintura di sicurezza”.

Chiara Nasti è incinta di Mattia Zaccagni

Chiara Nasti, influencer italiana ed ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, è al quinto mese di gravidanza. Aspetta un figlio dal compagno Mattia Zaccagni. La coppia accoglierà l’arrivo di un maschietto il cui nome non è ancora stato reso noto.