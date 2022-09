Inter Bayern Monaco dove vederla in tv e in streaming gratis Canale 5, Sky, Amazon Prime

Dopo la sconfitta nel Derby d’Italia, l’Inter affronterà il Bayern Monaco in Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per mercoledì 7 settembre alle 21. Le modalità di visione in TV e in streaming saranno comunicate a breve. La partita tra Inter e Bayern sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 della piattaforma, Sky Sport 4K 213) e canale 252 della piattaforma Sky, con diretta streaming su Sky GO e NOW. La partita sarà trasmessa anche da Mediaset, con la diretta streaming disponibile tramite Infinity+ (la piattaforma di Mediaset che offre la visione a pagamento delle partite di Champions League).

Inter Bayern Monaco, partita valida per la prima giornata del Gruppo di Champions League, non sarà trasmessa in chiaro. Sarà possibile vedere la partita in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 252 (satellite). Tuttavia, chi non ha accesso a questi canali può utilizzare il servizio Sky Go o la chiavetta Now TV. La partita sarà anche su Mediaset Infinity, una piattaforma disponibile di streaming che può essere scaricata sia su smartphone che su Smart TV o anche su console come PS4 o Amazon Fire Stick. Per godere di questo spettacolo sarà necessario pagare un canone mensile di 7,99 euro al mese.

L’Inter e il Bayern Monaco hanno una lunga storia alle spalle. Per i tifosi dell’Inter è difficile dimenticare che la loro squadra ha vinto la Champions League nel 2010, battendo il Bayern in finale sul terreno di casa. Tuttavia, negli ultimi anni le due squadre si sono equivalse: dal 2014 si sono incontrate cinque volte, con l’Inter che ha vinto due volte, perso due volte e pareggiato una volta. Questa sarà la prima partita dell’Inter nel Gruppo C contro Barcellona e Viktoria Plzen. Purtroppo per i tifosi dell’Inter, prevedo una vittoria del Bayern Monaco. Tuttavia, entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo prestazioni non esaltanti; al Bayern manca l’attaccante Robert Lewandowski (trasferitosi al Barcellona), mentre l’Inter ha perso diversi giocatori nelle ultime stagioni.