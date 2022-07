Jennifer Lopez ha sposato Ben Affleck, le foto e i video del matrimonio a sorpresa

È successo qualcosa di inaspettato: la pop star Jennifer Lopez ha sposato l’attore Ben Affleck. La Lopez ha postato le foto e i video del matrimonio a Las Vegas, dicendo: “L’amore è paziente. Paziente per 20 anni”.

La star di Hollywood, Ben Affleck, è sposato con Jennifer Lopez. Sul suo sito ufficiale, J Lo ha rivelato la notizia del suo matrimonio a sorpresa con la celebrità pubblicando foto e video di lei che corona il suo desiderio d’amore. “Ce l’abbiamo fatta”, dice ai suoi fan. “L’amore è bello, gentile e paziente, a quanto pare. Ci sono voluti 20 anni, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. I Bennifer sono tornati”. La mattina dopo, al risveglio, ha mostrato con orgoglio la fede al dito sul suo profilo Instagram.

Matrimonio a sorpresa a Las Vegas per i Bennifer

Secondo la sua newsletter ufficiale, “ieri sera siamo volati a Las Vegas, ci siamo messi in fila per la licenza di matrimonio con altre quattro coppie che si stavano recando nella capitale del matrimonio, volevamo tutti la stessa cosa: che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse il nostro amore per il mondo attraverso l’antico e quasi onnipresente simbolo del matrimonio”. L’articolo continua: “Abbiamo ricevuto la stessa cosa: che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse il nostro amore per il mondo attraverso il matrimonio”. Secondo TMZ, “come ha descritto J. Lo, i due sono arrivati all’altare pochi minuti prima della chiusura della cappella”. I loro figli erano i testimoni:

Siamo così grati di averlo in abbondanza, un nuovo meravigliosa famiglia di cinque fantastici bambini e una vita che non abbiamo mai avuto più motivo di aspettare con impazienza.

La fuga a Las Vegas e il matrimonio improvvisato dei Bennifer a luglio sono stati solo uno dei modi in cui hanno espresso il loro amore reciproco. Secondo TMZ, la coppia ha ottenuto una licenza di matrimonio nella contea di Clark, in Nevada, il 16 luglio e l’ha ritirata un giorno dopo. Tutti gli indizi facevano pensare a un matrimonio, soprattutto quando la Lopez ha indossato un grosso anello di fidanzamento mentre faceva shopping con la figlia quattordicenne, Emme, ad aprile. Una storia d’amore iniziata nel 2004, quando i Bennifer hanno divorziato, e che ora è ripresa dopo quasi 20 anni. I Bennifers sono inseparabili dall’inizio del 2018.