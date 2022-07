Jessica morta a 31 anni per un tumore. «Quella dannata bestia ha preso il sopravvento»

Un terribile melanoma ha stroncato la vita di una giovane donna, come riporta The Gazette. Jessica stava per accettare la proposta di matrimonio del suo amato tra un anno, ma la malattia l’ha privata di un futuro e del matrimonio già programmato.

Jessica Foscarin, una donna di 31 anni che lavorava in un negozio di abbigliamento, è morta recentemente dopo una lunga lotta contro il cancro all’Ospedale di Mirano a Venezia. Aveva solo 31 anni. I suoi funerali si terranno sabato alle 9.30 presso la parrocchia dei Santi Gregorio e Tommaso a Lughetto di Campagna Lupia, dove era nata e aveva vissuto per molti anni. Le sue ceneri saranno disperse. Ha lottato contro il male con coraggio e forza, sopportando una terribile malattia.