La prima gita in barca a 9o e 83 anni: la foto diventa virale

La foto di un’anziana coppia sarda in barca è diventata virale nelle ultime ore, suscitando i cuori di tutto il mondo. La storia è quella di Antonietta Cambone, 83 anni, e del marito Giuseppe Chessa, 90 anni: nati e cresciuti a Galtellì, un paese a pochi chilometri dal mare del Golfo di Orosei, sulla costa centro-orientale della Sardegna, non avevano mai fatto un giro in barca per ammirare la costa.

In particolare, il desiderio di Antonietta di nuotare con i delfini cresceva da tempo. Così il nipote Giuseppe Chessa, che noleggia barche a Orosei, ha voluto regalare questa avventura ai nonni.

Primo giro in gommone, 83 anni lei e 90 lui! Non è mai troppo tardi per provarne l’ebbrezza”, ha scritto su Facebook.

“Li ho dovuti far aspettare prima di realizzare il loro desiderio perché dovevo trovare una giornata in cui le condizioni del mare fossero ottimali data la loro età, ma non vedevo l’ora di poter accontentare la nonna che era quella più impaziente”, ha spiegato il nipote”.

Quando Antonietta e Giuseppe, sposati da 60 anni e con otto figli, dodici nipoti e cinque pronipoti, hanno fatto un viaggio sul Mare Adriatico, non aspettavano si sono trasformati in delle celebrità di Internet. Antoinette racconta: “Quando sono andata in farmacia, tutti mi hanno fatto i complimenti per la foto della barca e io pensavo: ma è possibile che tutti sappiano dove siamo andati?”.