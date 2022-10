La storia di Denise Pipitone: chi è la madre Piera Maggio ed il padre Piero Pulizzi

Denise Pipitone è una bambina scomparsa, rapita nel 2004 a Marzara del Vallo quando aveva quasi quattro anni. Denise Pipitone ha attualmente 21 anni ma non si conoscono le dinamiche della sua scomparsa e dove si trovi attualmente. Le ricerche sono ancora in corso e il sito gestito da mamma Piera Maggio ceramodenise.com riceve molte segnalazioni di presunti avvistamenti che purtroppo non sono mai stati confermati.

Chi è Denise Pipitone?

Nome: Denise Pipitone

Data di nascita: 16 ottobre 2000

Età attuale: 21 anni

Madre: Piera Maggio

Padre: Piero Pulizzi

Data di scomparsa: 1 settembre 2004

Dinamica della scomparsa

Denise Pipitone è scomparsa intorno alle 12:00 del 1 settembre 2004, mentre era nella cucina del piano di sotto con la nonna. La ragazza viene chiamata da suo cugino alla porta e si allontana per seguirlo. Gira l’angolo della strada e le sue tracce sono completamente perse.

Ipotesi del rapimento

Il primo avvistamento di Denise Pipitone dopo la scomparsa avviene un mese dopo, nell’ottobre 2004. Una guardia giurata riconosce la ragazza in compagnia di un gruppo rom. La guardia di sicurezza le ha chiesto se avesse fame e la ragazza gli ha detto che voleva “pizza”. Le tracce dei rom sono tornate spesso durante le indagini.

Ricerca

Le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone si sono concentrate sulla famiglia: suo padre, Piero Pulizzi, aveva infatti un’altra figlia, Jessica, con un’altra donna, Anna Corona. Le ipotesi degli inquirenti erano: “Denise sarebbe stata rapita dalla sorellastra Jessica Pulizzi, anche lei minorenne, con la complicità della madre Anna Corona e dell’ex fidanzato Gaspare Ghaleb per motivi di gelosia e vendetta”.

Nonostante queste ipotesi, la posizione di Anna Corona è stata archiviata e Jessica assolta per mancanza di prove.

Errori giudiziari

È maggio 2021, gli investigatori entrano per la prima volta in casa di Anna Corona. Nelle prime fasi delle indagini, per errore, è stata scassinata la casa di un vicino.

Il caso di Denise Pipitone è regolarmente ripreso dai programmi di settore: Chi l’ha visto condotto da Federica Sciarelli e Pomeriggi 5 condotto da Barbara D’Urso .