La storia di Emanuele Vaccarini chi è: Avanti un altro, padre, madre, nonna, causa morte

È la prestanza fisica di Emanuele Vaccarini ad attirare le persone, non il suo nome. Avanti un altro è il programma in cui interpreta il Gladiatore, un personaggio pieno di muscoli. Nella vita reale, chi è? Paolo Bonolis conduce il game show e la gente lo nota subito.

Avanti un altro, condotto da Claudia Ruggeri, vede Paolo Bonolis e Luca Laurenti seguire la vita di Emanuele Vaccarini, il gladiatore di Avanti un altro. Pur essendo muscoloso, Emanuele Vaccarini non incute timore. È solo un ragazzo normale. Tuttavia, dietro la sua tenuta da gladiatore e i suoi muscoli, è una persona gentile con un grande cuore.

Chi è Emanuele Vaccarini

Emanuele Vaccarini è nato il 18 luglio 1977 a Roma (Cancro). Il padre voleva che seguisse le sue orme e giocasse a calcio, ma Vaccarini non si è mai appassionato al gioco. Il padre lo portò agli allenamenti di calcio quando aveva sei anni e si rese conto che il figlio non era particolarmente dotato. In seguito, la madre lo portò a un corso di karate, dove si sentì a casa.

Vaccarini ha sempre avuto una passione per lo sport, tanto da farne una professione come comparsa in film storici di guerra, facendo notare che dietro ogni reinterpretazione storica c’è sempre un grande lavoro di ricerca.

Nonostante nella vita non si limiti a combattere, Vaccarini lavora per le ferrovie e si allena in palestra, allenandosi sei giorni alla settimana appena rientra dal lavoro. Oltre ai regolari allenamenti in palestra, Emanuele si è dedicato anche alle arti marziali, al bodybuilding, alla boxe e alla scherma medievale, giapponese e vichinga. Ancora oggi è istruttore di MMA e responsabile del Krav Lab.