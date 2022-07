La storia di George Stinney jr, giustiziato sulla sedia elettrica a soli 14 anni da innocente

Nel 1944 fu giustiziato sulla sedia elettrica per l’omicidio di due ragazze. Il processo durò meno di due ore e la giuria era composta da soli bianchi. Nel 2014, il tribunale ha stabilito che era innocente.

Nel 1944, la Carolina del Sud giustiziò George Junius Stinney Jr, un ragazzo di 14 anni, sulla sedia elettrica. La storia fu triste e consegnò il nome di George come quello della persona più giovane condannata a morte negli Stati Uniti nel ventesimo secolo.

Condannato da innocente

La giuria ha deliberato per poco meno di due ore prima di condannare Stinney per l’omicidio di Betty June Binnicker, 11 anni, e Mary Emma Thames, 7 anni. Stinney fu arrestato e confessò immediatamente il duplice omicidio, durato meno di due ore. Nel 2014, 70 anni dopo la sua morte, il caso è stato riaperto e un giudice della Carolina del Sud ha dichiarato la sua innocenza, che è stata confermata. Gli agenti di polizia lo costrinsero a confessare un crimine che non aveva commesso per coprire il vero assassino.

Il processo non fu regolare

Subito dopo la confessione e la condanna, il processo giudiziario è stato messo in discussione per la sua accuratezza. Durante il processo e l’esecuzione, il ragazzo teneva in mano una Bibbia e sosteneva la sua innocenza, causando un grande conflitto. Per questo motivo, gli attivisti a favore della famiglia Stinney non hanno mai smesso di cercare la verità. Nel 2014, un giudice ha stabilito che l’esecuzione di un quattordicenne è una “punizione crudele”, vietata dall’8° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

L’esecuzione barbara

George Stinney, prima della sua esecuzione, ha trascorso 81 giorni in prigione senza mai vedere i suoi genitori. È stato tenuto in isolamento a 100 chilometri dalla sua città natale. Il giorno della sentenza era solo, senza la presenza dei genitori o di un avvocato.