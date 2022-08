Lazio-Bologna Streaming Gratis dove vederla Canale tv, diretta live

LAZIO-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Bologna

Lazio-Bologna Data: 14 agosto 2022

14 agosto 2022 Orario: 18:30

18:30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251)

DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) Streaming: Sky Go, NOW

Lazio e Bologna si affrontano domenica in Serie A. Informazioni sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in diretta TV e streaming. La Serie A riparte tre mesi dopo l’ultima partita della stagione precedente. Il primo turno del nuovo campionato vedrà protagonista, tra le altre, Lazio e Bologna, ancora una volta sotto la guida di Maurizio Sarri e Sinisa Mihajlovic. La Lazio sarà in realtà la prima squadra a disputare il campionato, mentre il Bologna è già sceso in campo per la finale di Coppa Italia contro il Cosenza; battendo il Cosenza di stretta misura e assicurandosi così il posto nel turno successivo del torneo, il Bologna si è anche qualificato per la semifinale del prossimo mese contro il Cagliari. Nell’ottobre 2018, la Lazio ha battuto il Bologna per 3-0; nel febbraio 2019, il Bologna ha battuto la Lazio per 3-0. Complessivamente, non c’è stato nemmeno un pareggio tra queste due squadre dal 2012.

La partita di Serie A tra Lazio e Bologna si terrà domenica 14 agosto 2022. La partita avrà inizio alle 18.30 allo Stadio Olimpico, lo stadio di Roma che ospiterà la prima partita di Serie A di entrambe le squadre.

DAZN e Sky trasmetteranno Lazio-Bologna. Nel primo caso, è sufficiente accedere all’applicazione sulle smart TV o collegare il televisore a Google Chromecast, console di gioco e Amazon Firestick. Nel secondo caso, sintonizzarsi su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) o Sky Sport (canale 251).

La diretta streaming della partita tra Lazio e Bologna è accessibile tramite DAZN e Sky Go. È possibile vedere la partita queste piattaforme su computer portatili o desktop collegandosi ai siti web ufficiali, oppure su mobili come tablet, smartphone, iPhone e iPad scaricando l’app per sistemi iOS e Android. La partita sarà visibile anche su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmessa dalla TV satellitare agli utenti che acquistano il Pass Sport.