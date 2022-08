Lazio – Inter come vedere Streaming Gratis Diretta Live Tv Sky o Dzan?

L’Inter arriva all’Olimpico con due dubbi di formazione. Il primo riguarda il centrocampo, dove Vecino è in lizza con Basic per completare il trio con Milinkovic e Cataldi. L’altro è in attacco, dove Pedro è in netto vantaggio su Zaccagni nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. In difesa, invece, Sarri confermerà la formazione che non ha concesso tiri in porta contro il Torino: Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. Tra i pali torna Maximiano dalla squalifica ma partirà Provedel.

Venerdì 26 agosto la Serie A ci offre un big match nel primo dei tre previsti per questa terza giornata: sei delle prime sette squadre della scorsa stagione, tra cui Lazio e Inter, si sfideranno per il primo vero impegno della loro stagione. Si comincia alle 18.30, quando il Monza affronta l’Udinese, e si chiude alle 20.45, quando la Lazio affronta l’Inter. La squadra di casa ha iniziato bene con una vittoria in rimonta e un pareggio, mostrando miglioramenti nella solidità difensiva. Per gli ospiti, invece, punti pieni anche contro avversari improbabili. Dopo questa partita, il potenziale di Lazio e Inter sarà meglio compreso da tifosi e opinionisti, visto che Inzaghi e Sarri puntano a inserire al meglio i loro nuovi acquisti per migliorare la loro classifica rispetto all’anno scorso.

La Lazio è stata attiva sul mercato quest’estate, acquistando giocatori in tutte le aree del campo, compresi i portieri e l’attacco. La squadra sta inoltre trattando con Milinkovic-Savic il rinnovo del contratto, confermando che rimarrà un collaboratore della squadra. Con il Bologna, la squadra ha superato l’infortunio di Maximiano mettendo in campo uno spirito combattivo che era mancato in alcune prestazioni della scorsa stagione. La trasferta di Torino non era facile né sulla carta né sul campo; nonostante ciò, la Lazio ha prodotto poco ma non ha sofferto per nulla i tentativi dei granata. Romagnoli sembra pronto a guidare una difesa migliorata e a risolvere il problema principale della scorsa stagione; vuole provare a centrare la qualificazione in Champions League grazie alla sua leadership.

Simone Inzaghi torna all’Olimpico per la seconda volta da avversario della Lazio. La prima è andata male. La sua Inter, impegnata nel derby per Chalobah, fu sconfitta in rimonta per 3-1. Grazie alla ritrovata coppia gol di Lu-La, che non sembra aver perso l’intesa di un tempo, il tecnico nerazzurro cerca i suoi primi tre punti romani da ex grande. Dopo aver perso per un soffio lo scudetto dell’anno scorso con un margine di due punti, Inzaghi non può che puntare a vincerlo in questa stagione. Sulla carta sembra la squadra da battere, ma ora arriva il primo duro test della stagione, uno scontro diretto con i rivali romani che può dirci molto sulle loro ambizioni per questa stagione: se riusciranno o meno a riportare il titolo di campione d’Italia in casa Inter dopo diversi anni di assenza dalla massima serie. Una squadra che è cambiata molto nel corso della stagione e che vede nuove trame di gioco da assimilare con l’arrivo di nuovi giocatori (attraverso acquisti e prestiti) e la partenza di alcuni veterani.

È possibile vedere la partita tra Lazio e Inter su DAZN. La partita si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45 di venerdì 26 agosto. Le quote dei bookmaker suggeriscono che ci saranno molti gol, quindi è meglio non perdere questa sfida. Sarà possibile seguirla sia in TV che su PC, smartphone e tablet sull’app DAZN. In alternativa, anche sul canale 1 di DAZN sul decoder Sky. La visione su siti di streaming come Hesgoal, Rojadirecta e Vipleague è sconsigliata a causa delle restrizioni di copyright imposte da DAZN.