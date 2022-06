Livorno, aggressione in strada: donna prende a calci e pugni un uomo e il video diventa virale sui social

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto accaduto per le vie di Livorno nella mattina di lunedì 27 giugno. Stiamo nello specifico parlando di quanto è possibile vedere nel video che da ormai diverse ore sta circolando sul web, video in cui è possibile vedere un uomo e una donna protagonisti di un duro scontro fisico.

Si sta tanto parlando nelle ultime ore di quanto successo a Livorno dove una donna e un uomo si sono resi protagonisti di una violenta aggressione. Il tutto è stato ripreso con lo smartphone da alcuni presenti che hanno poi provveduto a pubblicare il video sui social. Video diventato virale in poco tempo. Ma esattamente, cos’è successo?

Violento scontro in strada a Livorno tra un uomo e una donna

E’ davvero incredibile quanto successo a Livorno, e di preciso sugli Scali d’Azeglio, dove un uomo e una donna si sono resi protagonisti di un violento scontro fisico. Nello specifico nel video che sta facendo il giro del web è possibile vedere la donna colpire l’uomo con calci e pugni in una maniera tanto precisa da sembrare addirittura una lottatrice oppure una sportiva. Il fatto si è verificato nello specifico lo scorso lunedì 27 giugno intorno alle ore 10,30 e quanto successo ha attirato coloro che si trovavano in strada che hanno subito pensato ad una lite e hanno provveduto a filmare l’intera scena con il proprio cellulare.

I motivi dello scontro

Cosa abbia provocato tale scontro al momento non sembrerebbe essere ancora chiaro. Molti sono i dubbi sulla vicenda, e nello specifico non è chiaro se si sia trattato di un litigio vero e proprio oppure se la donna si sia difesa da un tentativo di scippo. La dinamica è quindi ancora da ricostruire. Ciò che è apparso chiaro è che nessuno è intervenuto per fermare il litigio. O almeno questo è stato quanto emerso dalle immagini condivise sul web. Sul posto è poco dopo intervenuta una voltante dopo aver ricevuto, attraverso il numero d’emergenza, una richiesta di aiuto forse da uno dei testimoni che hanno avuto modo di assistere al litigio.

Tentato furto o litigio?

Nel video circolato in rete nelle scorse ore è possibile vedere la donna colpire l’uomo e quest’ultimo tenere tra le mani una borsa. Proprio per tale motivo sono molti coloro che hanno pensato che probabilmente si è trattato di un tentativo di furto. Ma sono anche molti coloro i quali hanno avanzato l’ipotesi che potesse trattarsi di una vera e propria messinscena.